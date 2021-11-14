«Золотаревские чтения»
14.11.2021, 9:09, Объявления
Теги: История, Образование
Традиционное ежегодное мероприятие, получившее широкую известность и популярность среди краеведов и историков, состоится 15 ноября.
В программе чтений – доклады об исследованиях материалов о возрасте Рыбинска, опыте издания «Дневника рыбинского школьника», выступления об осмыслении роли Алексея Алексеевича Золотарева в истории края и промышленном музееведении.
Мероприятие состоится в БИЦ «Радуга», начало в 13 часов. Чтения организуют Рыбинский музей-заповедник и Центральная городская библиотека «Библиотечно-информационный центр «Радуга».
В формате видеотрансляции к участию в «XXI Золотаревских чтениях» приглашены сотрудники Рыбинского филиала Государственного архива Ярославской области, Рыбинского музея-заповедника, представители библиотечного сообщества города Ярославля, библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска, библиотек Рыбинского района, Углича и Борисоглеба, краеведы школьных научных обществ, ОО «Землячество мологжан», участники историко-родословных обществ Ярославля и Рыбинска.
Ссылка на социальную группу «ВКонтакте», где будет открыта видеотрансляция: https://vk.com/biblioryb
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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