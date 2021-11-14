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«Золотаревские чтения»

14.11.2021, 9:09, Объявления
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Традиционное ежегодное мероприятие, получившее широкую известность и популярность среди краеведов и историков, состоится 15 ноября.

В программе чтений – доклады об исследованиях материалов о возрасте Рыбинска, опыте издания «Дневника рыбинского школьника», выступления об осмыслении роли Алексея Алексеевича Золотарева в истории края и промышленном музееведении.

Мероприятие состоится в БИЦ «Радуга», начало в 13 часов. Чтения организуют Рыбинский музей-заповедник и Центральная городская библиотека «Библиотечно-информационный центр «Радуга».

В формате видеотрансляции к участию в «XXI Золотаревских чтениях» приглашены сотрудники Рыбинского филиала Государственного архива Ярославской области, Рыбинского музея-заповедника, представители библиотечного сообщества города Ярославля, библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска, библиотек Рыбинского района, Углича и Борисоглеба, краеведы школьных научных обществ, ОО «Землячество мологжан», участники историко-родословных обществ Ярославля и Рыбинска.

Ссылка на социальную группу «ВКонтакте», где будет открыта видеотрансляция: https://vk.com/biblioryb

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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