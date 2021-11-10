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В Рыбинске после капремонта открывают корпус ДС №94

10.11.2021, 15:45, Новости
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С 11 ноября возобновляет работу детский сад №94 на улице Куйбышева.

Первый корпус дошкольного учреждения был закрыт в 2018 году сначала для проведения капитального ремонта, а затем на время строительства на территории ясельного корпуса. Первыми в обновленное здание придут воспитанники логопедической группы.

Три года назад первый корпус детского сада на улицы Куйбышева закрыли на капитальный ремонт. Средства выдели из областного и городского бюджетов, общая сумма составила более 19 миллионов рублей. Работы шли в течение двух лет. За это время демонтировали старую пристройку под спальное помещение и построили новую, укрепили фундамент, выполнили ремонт кровли и водопровода, настелили новые полы, выполнили внутренние отделочные работы.

В 2020 году, по окончании работ, детский сад не открыли, так как на территории дошкольного учреждения по нацпроекту «Демография» начали строить ясельный корпус. В настоящее время и эти работы полностью завершены, что позволяет начать прием детей в здании детского сада.

– Все места в отремонтированном корпусе распределены, родители получают путевки, оформляют детям медицинские карты. В корпусе шесть групп на 120 человек. Завтра придут четырехлетние воспитанники логопедической группы, их всего 12 человек. С понедельника начнется постепенный прием трехлетних малышей, чтобы обеспечить возможности для успешной адаптации, – рассказала Жанна Монахова.

Параллельно готовится к открытию и ясельный корпус, расположенный на территории детского сада №94. Идет работа с документами. Начать прием детей планируют уже в декабре.

– Осталось благоустроить территорию у корпуса детского сада, привести её в соответствие с ясельной. Документация на работы прошла государственную экспертизу на сумму 5,9 миллионов рублей. Сейчас идет формирование бюджета на следующей год, будем закладывать средства на благоустройство, – отметила Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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