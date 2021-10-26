Рыбинский театр кукол вернулся из гастрольного тура с Чукотки

26.10.2021, 15:37, Новости

Теги: Культура, Театр кукол

Труппа рыбинских кукольников завершила гастроли в городе Анадырь Чукотского автономного округа.

Тур проходил в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи», организованный ФГБУК «Росконцерт» под эгидой Министерства культуры России. Сегодня на пресс-конференции актёры поделились своими впечатлениями о Чукотке и зрителях.

В Анадыре рыбинские актёры гастролировали с 14 по 16 октября. За эти дни кукольники провели шесть выступлений для самых маленьких зрителей от трёх до восьми лет.

— Для нашего театра это была первая гастрольная поездка на Чукотку. За время гастролей мы показали спектакли: «Лягушка-путешественница», «Необыкновенное состязание» и «Курочка Ряба», которые прошли на сцене Окружного Дома народного творчества. Это центральное учреждение культуры Анадыря, где со своими выступлениями бывают именитые коллективы со всей страны, и мы оказались в их числе. Для нас это большая честь, — рассказала директор Рыбинского театра кукол Елена Иванов.

Чтобы поставить рыбинские спектакли на чукотской сцене актёрам пришлось проделать большую работу. Все декорации актёры должны были привезти с собой практически в ручной клади. Отправить их отдельно не представлялось возможным.

— Нашим цехам пришлось переделывать декорации. По трудозатратам это было сопоставимо с подготовкой нового спектакля. Продумывали, как облегчить конструкции, что-то пришлось перешивать заново. В итоге на гастроли мы отправились, в одной руке был чемодан с личными вещами, в другой — с реквизитом, — говорит актриса Рыбинского театра кукол Екатерина Мясоедова.

Чукотские зрители встретили Рыбинский театр кукол с восторгом. Организаторы оказали очень теплый приём нашим актёрам, и они сами оказались в роли зрителей.

— Наши артисты театра побывали на репетиции Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Танцоры специально для нас пришли к девяти утра и показали свою программу. Мы были тронуты таким отношением до глубины души, — прокомментировала актриса Лариса Новикова.

Рыбинский театр кукол выражает благодарность организаторам за предоставленную возможность принять участие в проекте «Большие гастроли для детей и молодежи», и познакомить со своим творчеством жителей Чукотки.

Труппа рыбинских кукольников завершила гастроли в городе Анадырь Чукотского автономного округа. Тур проходил в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи», организованный ФГБУК «Росконцерт» под эгидой Министерства культуры России. Сегодня на пресс-конференции актёры поделились своими впечатлениями о Чукотке и зрителях.

В Анадыре рыбинские актёры гастролировали с 14 по 16 октября. За эти дни кукольники провели шесть выступлений для самых маленьких зрителей от трёх до восьми лет.

— Для нашего театра это была первая гастрольная поездка на Чукотку. За время гастролей мы показали спектакли: «Лягушка-путешественница», «Необыкновенное состязание» и «Курочка Ряба», которые прошли на сцене Окружного Дома народного творчества. Это центральное учреждение культуры Анадыря, где со своими выступлениями бывают именитые коллективы со всей страны, и мы оказались в их числе. Для нас это большая честь, — рассказала директор Рыбинского театра кукол Елена Иванов.

Чтобы поставить рыбинские спектакли на чукотской сцене актёрам пришлось проделать большую работу. Все декорации актёры должны были привезти с собой практически в ручной клади. Отправить их отдельно не представлялось возможным.

— Нашим цехам пришлось переделывать декорации. По трудозатратам это было сопоставимо с подготовкой нового спектакля. Продумывали, как облегчить конструкции, что-то пришлось перешивать заново. В итоге на гастроли мы отправились, в одной руке был чемодан с личными вещами, в другой — с реквизитом, — говорит актриса Рыбинского театра кукол Екатерина Мясоедова.

Чукотские зрители встретили Рыбинский театр кукол с восторгом. Организаторы оказали очень теплый приём нашим актёрам, и они сами оказались в роли зрителей.

— Наши артисты театра побывали на репетиции Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Танцоры специально для нас пришли к девяти утра и показали свою программу. Мы были тронуты таким отношением до глубины души, — прокомментировала актриса Лариса Новикова.

Рыбинский театр кукол выражает благодарность организаторам за предоставленную возможность принять участие в проекте «Большие гастроли для детей и молодежи», и познакомить со своим творчеством жителей Чукотки.