Фантастика, боевик и комедия: обзор новинок и советы для бесплатного просмотра

25.10.2021, 11:04, Детали

Теги: Tele2, Интернет, Кино, Технологии

После длительной паузы на широкие экраны вновь начали выходить громкие кинопремьеры. Мы расскажем о самых рейтинговых новинках и поделимся советом для экономных: как посмотреть эти фильмы без подписок – с помощью возможности «Обмен минут на кино» в приложении «Мой Tele2».

«Тихое место 2» (16+). Вторая и весьма долгожданная часть фильма Джона Красински в жанре постапокалипсиса. На планету напали монстры, которые ориентируются в пространстве по звукам. Единственный шанс спастись – соблюдать полную тишину. Главную героиню сыграла Эмили Блант. В новом эпизоде девушка вместе с семьей пытается перебраться на безопасный остров.

«Ледяной драйв» (16+). Присутствие Лиама Нисона в актерском составе уже давно стало своеобразным знаком качества. В этот раз зрителей ждет запутанная детективная история, которая перемежается экстремальными заездами по ледяным трассам и жесткими схватками со злоумышленниками. О том, кто победит в этой сложной борьбе, кинолюбители по традиции узнают лишь в самых последних минутах.

«Лига справедливости Зака Снайдера» (18+). На экраны наконец вышла режиссерская версия фильма о Бэтмене и команде супергероев, которые намерены спасти Землю от злодеев. Роли исполнили поистине звездные актеры – Бен Аффлек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Джаред Лето и другие. Да и рейтинг фильма не менее звездный – почти 8 баллов.

«Дать дуба в округе Юба» (18+). Обычная, ничем не примечательная женщина, вдруг становится звездой эфира после исчезновения мужа. Но не успевают погаснуть лучи славы, как Сью Баттонс – а именно так зовут домохозяйку, попадает в «переплет». Оказывается, свои счеты к ее супругу были у местной мафии. Продюсером рейтинговой ленты стал Джейк Джилленхол, а главные роли исполнили блистательные Эллисон Дженни и Мила Кунис.

Как посмотреть новинки без подписок. В 2021 году хорошей новостью для кинолюбителей стал бесплатный функционал от Tele2. Клиенты получили возможность смотреть лучшие фильмы в кинотеатре Wink в обмен на неизрасходованные минуты на своем тарифе.

Сделать это можно в разделе «Обмен минут на кино» приложения «Мой Tele2». «Стоимость» фильма равна его продолжительности – например, за «Тихое место 2» с пользователя спишут 93 минуты. После этого на телефон придет код активации Wink. Особенно приятно, что для просмотра не нужно вводить номер банковской карты, а лицензия доступна в том числе и на Smart TV.

Только за первое полугодие клиенты Tele2 по всей России уже обменяли на кино 40 млн минут. Это без слов говорит о том, что сервис удобный, а фильмография – наверняка заинтересует каждого.