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51-ый турнир по самбо памяти маршала Блюхера пройдет в Рыбинске

20.10.2021, 10:25, Новости
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23 октября в Рыбинске состоится Всероссийский турнир по самбо среди мужчин памяти Маршала СССР Василия Блюхера.

На борцовский ковёр выйдут спортсмены из разных регионов России. Турнир состоится с соблюдением санитарных требований.

Напомним, соревнования памяти Василия Блюхера стали первым турниром по самбо в Советском Союзе. В 1970 году Госкомспорт поддержал инициативу основателя школы самбо в Рыбинске Геннадия Шахова. С этого времени история турнира не прерывалась.

Сегодня состязания по самбо «Памяти Маршала Советского Союза Василия Блюхера являются самыми старейшими не только в России, но и в мире.

— Планируется, что в этом году на борцовский ковёр выйдут спортсмены из разных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Костромской, Вологодской, Владимирской, Ивановской областей, Ханты-Мансийска. Всего около ста самбистов. Спортсмены будут соревноваться в семи весовых категориях. В двух — предусмотрены денежные призы, — рассказал директор СК «Метеор» Артём Аристов.

Торжественное открытие соревнований состоится 23 октября в 12:00 в спортивном комплексе «Метеор».

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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