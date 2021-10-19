Почти 60 процентов выпускников стали студентами учебных заведений Рыбинска и Ярославля

19.10.2021, 11:31, Новости

Теги: Образование

В городском департаменте образования подвели итоги поступления выпускников рыбинских школ.

Большинство из них продолжили своё обучение в вузах Ярославского региона. Вторым по популярности городом стал Санкт-Петербург, Москва — на третьем месте.

242 человека из 894 окончивших рыбинские школы в этом году продолжили учёбу в нашем городе, 284 — в Ярославле. Как отмечают в городском департаменте образования, это хорошая новость. Поскольку есть высокая вероятность, что после получения специальности они останутся в Рыбинске. Тем более большинство из выпускников, 187 человек, выбрали инженерно-техническое направление и программирование.

— Это очень актуально для нашего города, где находится такое количество предприятий. Мы можем говорить о том, что хорошо выстроена профориентационная работа. Совместная деятельность в этом вопросе администрации Рыбинска, предприятий и вуза дает свои результаты. Также 93 выпускника связали будущую профессию с медициной, 75 — с педагогической деятельностью. Это самые популярные направления, — рассказала заместитель директора департамента образования, начальник отдела развития общего и дополнительного образования Анжела Тимофеева.

Поступивших на обучение заграницу в этом году среди рыбинских выпускников нет. 50 человек после 11 класса сразу занялись трудовой деятельностью.

Пресс-служба администрации города Рыбинска