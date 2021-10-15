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Новый стадион или лаборатория?

15.10.2021, 8:33, Новости
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Рыбинская школа № 1 и гимназия № 8 стали участниками губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению «Школьное инициативное бюджетирование».

Старшеклассникам предстоит самостоятельно решить, на что потратить миллион рублей, и подготовить проект по преобразованию школьной инфраструктуры.

На реализацию идей школам выделяется по одному миллиону рублей, а сам проект необходимо выполнить до 1 сентября 2022 года. Сегодня в режиме видеоконференции ученики школ – участниц проекта пообщались с представителями проектного офиса. К концу ноября ребята должны окончательно определиться с планами, а перед этим пройти несколько этапов.

— Необходимо сгенерировать идеи, которые потом выльются в конкретный проект, обсудить, определить приоритеты. Затем непосредственно работа над проектом — от визуализации до расчета сметы. Предусмотрена и защита проекта на публичных слушаниях перед коллективом школы и процедура голосования, — пояснил Валентин Любаев, представитель проектного офиса.

Как отмечают эксперты, участие учеников в школьном самоуправлении учит их ответственности и самостоятельности при принятии решений, а возможность менять окружающую среду — инициативности, умению работать в команде и бережному обращению к результатам своего труда. К вопросу положительных преобразований старшеклассники первой школы подключились очень активно.

— Ребята закидали идеями, мыслями, они очень активны, готовы со своей инициативой принимать участие в вопросах благоустройства школьной среды. И точек приложения, куда можно направить эти средства, очень много, — отметила директор школы № 1 Нина Ковичева.

Школьники предлагают благоустроить территорию и сделать стадион для занятий физкультурой. Другие считают важным оснастить новым оборудованием физико-химический класс. Какой проект станет победителем, будет известно к концу ноября.

Рыбинские школы участвуют в губернаторском проект «Решаем вместе!» третий год подряд. За два предыдущих по инициативе ребят в школе № 30 построена беговая дорожка, в 23-ей отремонтирован актовый зал, в лицее № 2 установлена баскетбольная и волейбольная площадки, в 17-ой приобретено интерактивное оборудование.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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