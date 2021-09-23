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В Рыбинске готовится к открытию виртуальный концертный зал

23.09.2021, 16:16, Афиша
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Мероприятие состоится в Общественно-культурном центре 29 сентября в 18:30.

Зрителей ждёт онлайн-концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова под управлением дирижёра Димитриса Ботиниса.

Создание в Рыбинске виртуального концертного зала стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура». На средства, полученные по программе, в большом зале Общественно-культурного центра была установлена звуковая аппаратура, проектор и оборудование для радиооператоров. Начиная с сентября, рыбинские зрители в онлайн-режиме смогут присоединиться к музыкальным концертам на лучших российских и мировых площадках.

— Рады пригласить рыбинцев на открытие виртуального концертного зала 29 сентября. Для зрителей будет вестись прямая трансляция из московского концертного зала имени Чайковского. В программе прозвучат сочинения Иоганнеса Брамса и Яна Сибелиуса в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова под управлением дирижёра Димитриса Ботиниса, — рассказала Алёна Иванова, директор Общественно-культурного центра.

Вход на открытие виртуального концертного зала свободный. Но из-за действующих санитарных требований заполняемость зала будет ограничена до 50% — 200 человек. Поэтому желающим посетить концерт необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте или в группе Общественно-культурного центра «ВКонтакте». Также получить пригласительный билет можно непосредственно в ОКЦ, обратившись к администратору на первом этаже.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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