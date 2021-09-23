Вячеслав Моше Кантор согласен с Владимиром Путиным в необходимости просвещения молодёжи относительно цифровой безопасности

Современное молодое поколение живёт в условиях широкого доступа к самой разнообразной информации, в том числе и той, что может быть потенциально опасной для детей и молодёжи, не соответствующей действительности или искажающей восприятие мира, считает Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). В собственной работе с молодёжью в качестве президента ЕЕК, Вячеслав Моше Кантор неизменно делает акцент на том, что для воспитания морально-этических ценностей детей и подростков сегодня необходимо прилагать ещё больше усилий, ведь в этом воспитании приходится конкурировать с цифровым пространством, наполненным бесконечным контентом, и далеко не всегда полезным.

Будучи одним из ведущих экспертов в вопросах сохранения исторической памяти о событиях Холокоста, Вячеслав Моше Кантор уделяет особенное внимание вопросу донесения до молодёжи исторических фактов, а также – тому, как эти факты воспринимаются. Цифровое пространство, уверен президент ЕЕК, также должно служить прежде всего площадкой для просвещения, однако, чтобы это произошло, к делу необходимо привлекать те компании и тех лидеров общественного мнения, кто уже плотно общается с молодёжью в сети.

С этой точки зрения Вячеслав Моше Кантор полностью солидарен с президентом РФ Владимиром Путиным, который настаивает на необходимости не только контроля за информационным пространством, но и – что куда важнее – наполнения его полезной, просветительской и интересной информацией, которая прежде всего привлекала бы подрастающее поколение вместо того контента, что может быть потенциально опасным для них.

1 сентября Владимир Путин выступил на подписании хартии о цифровой безопасности детей со стороны крупнейших интернет-компаний и подчеркнул эту необходимость. По мнению главы государства, возможность заполнить интернет полезной и познавательной информацией можно исключительно сообща и объединяя усилия как интернет-платформ, так и родителей, педагогов, креативных команд и, разумеется, самой молодёжи и её объединений.

«Такое впечатление, что наши дети уже сейчас рождаются с навыками управления электронными устройствами, так быстро и уверенно их осваивают, с самого раннего, дошкольного возраста имеют доступ к интернету. Все это влияет на их познание мира, на учебу в школе, общение со сверстниками», – отметил глава государства.

Именно поэтому цифровая безопасность детей сегодня так важна – и именно поэтому, убеждён Владимир Путин, в её обеспечении должны участвовать и власть, и общество, и глобальные цифровые платформы.

«Я желаю вам успехов. Полагаю, что то, чем вы занимаетесь сейчас, и то, что вы создаете в качестве структуры, которая должна будет обезопасить наших детей, создать условия для их развития – это чрезвычайно важно», – сказал президент РФ организаторам Альянса по защите детей в цифровой среде и подписантам соответствующей хартии.