Вспоминая Жан-Поля Бельмондо

Он был символом французского кино в разных его ипостасях.

Его первые главные роли в фильмах К.Шаброля, Ж.-П.Мельвиля, П.Брука и, прежде всего, Ж.-Л.Годара связаны с рождением «новой волны», знаменовавшей обновление всего мирового кино. В дальнейшем, продолжая сниматься у этих авторов, он расширил своё амплуа путём освоения массовых жанров: комедии, детектива, приключенческого, костюмно-исторического.

Однако для ценителей авторского кино Жан-Поль Бельмондо – это в первую очередь Мишель Пуакар из годаровского фильма «На последнем дыхании» (1960), который, быть может, есть самое концентрированное воплощение кинематографа как искусства. Созданный вдохновенно, импровизационно, действительно на одном дыхании, он по сей день живёт в художественном сознании поколения.

Поэтому в киноклубе «Современник», отдавая дань памяти великому артисту, решили обратиться к его работам, менее знакомым российскому зрителю. Выбор пал на драму-комедию «Обезьяна зимой», поставленную Анри Вернёем в 1962 году по одноимённому роману Антуана Блондена. В фильме, сочетающем традиции и новации, молодой актёр стал партнёром звезды предыдущей эпохи – Жана Габена, который в некотором смысле передаёт ему эстафету героя-протагониста.

Этим ретро-показом в понедельник, 27 сентября, в ОКЦ киноклуб откроет свой 53-й сезон. Начало в 18 часов.