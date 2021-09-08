Медиарейтинг губернаторов за август 2021 года

08.09.2021, 16:55, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В августе 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 47 893 364 903,3 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 29 848 128 069,6 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 16 075 78 681,0 4 +8 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 8 167 49 862,6 5 +2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7 235 31 562,0 6 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 8 807 28 037,1 7 -2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 149 27 557,1 8 +1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 5 666 24 935,3 9 -5 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 5 465 22 310,1 10 -2 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 7 430 22 196,0 11 +6 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 778 14 133,0 12 +1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 198 13 424,4 13 +3 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 2 380 13 018,4 14 +1 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 813 12 052,0 15 -4 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 3 444 10 158,2 16 -6 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 735 7 540,4 17 -3 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 849 7 520,3 18 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 2 845 7 317,0

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в пассажирском автобусе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился разработать механизм материальной компенсации для помощи пострадавшим из-за взрыва в автобусе в Воронеже.

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Главы регионов в августе 2021 года: