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Медиарейтинг губернаторов за август 2021 года

08.09.2021, 16:55, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В августе 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

47 893

364 903,3

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

29 848

128 069,6

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

16 075

78 681,0

4

+8

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

8 167

49 862,6

5

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 235

31 562,0

6

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 807

28 037,1

7

-2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 149

27 557,1

8

+1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

5 666

24 935,3

9

-5

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 465

22 310,1

10

-2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

7 430

22 196,0

11

+6

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 778

14 133,0

12

+1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 198

13 424,4

13

+3

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 380

13 018,4

14

+1

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 813

12 052,0

15

-4

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

3 444

10 158,2

16

-6

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 735

7 540,4

17

-3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 849

7 520,3

18

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 845

7 317,0

Мэр Москвы Сергей Собянин с 13 августа отменил требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций в Москве, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах и сообщил, что всего в столичном регионе привилось около 80% учителей. По словам Сергея Собянина, ношение масок должно иметь рекомендательный характер для учителей. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин планирует внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз, до 5 тыс. рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная полиция в последние месяцы возбудила 800 уголовных дел по факту правонарушений и массовых драк среди мигрантов. Из России было депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в страну. Градоначальник отметил, что Москва – гостеприимный город, однако напомнил о необходимости соблюдать законы. Также СМИ сообщали, что Сергей Собянин подписал постановление о снижении стоимости проезда в общественном транспорте на территории Троицкого административного округа. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о возвращении павильонов “Здоровая Москва” к обычному режиму работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства Татьяна Голикова дали старт строительству школ по президентской программе. Закон о безвозмездном предоставлении земли в пользование работникам медучреждений Подмосковья для строительства жилья и личного подсобного хозяйства подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как в городском округе Серебряные Пруды реализуются меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области, член Бюро Высшего совета “Единой России” Андрей Воробьев выступил на третьем этапе внеочередной конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии.
В Подмосковье 1 сентября запустят 22 новые школы вместо 18 запланированных, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам 101 новый автомобиль неотложной помощи.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о показателях антител к коронавирусу после прививки. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал главу государства о ходе вакцинации в регионе. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район сообщил о планах внедрения в этих муниципалитетах новой транспортной модели. Удомельский городской округ Тверской области войдет в программу газификации, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с жителями муниципалитета.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+8), губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+6) и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+3).
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в пассажирском автобусе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился разработать механизм материальной компенсации для помощи пострадавшим из-за взрыва в автобусе в Воронеже.
Глава государства Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудили итоги и перспективы работы строительной и коммунальной отраслей региона в ходе рабочей встречи.

Главы регионов в августе 2021 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

47 893

364 903,3

2

+1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

18 219

192 567,5

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

29 848

128 069,6

4

+4

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

12 896

90 764,9

5

+4

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

18 753

85 531,1

6

-1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

12 257

83 306,0

7

+4

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

16 075

78 681,0

8

-1

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

9 816

75 139,3

9

-5

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

10 523

71 881,4

10

+4

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

14 838

68 592,5

11

+1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 590

64 198,3

12

+3

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 779

63 280,2

13

-7

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

12 335

56 377,2

14

+55

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

5 486

53 354,0

15

+1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 734

50 166,0

16

+43

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

8 167

49 862,6

17

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

6 052

49 145,2

18

-5

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

6 762

46 813,9

19

-9

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

7 436

46 710,0

20

+15

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

8 482

46 327,8

21

-4

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 943

40 261,0

22

+3

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

8 821

38 527,1

23

+39

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 722

37 628,1

24

+10

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 954

37 613,3

25

-6

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

4 577

36 270,7

26

+21

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 624

32 408,0

27

-6

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

5 516

31 884,4

28

+10

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 820

31 745,5

29

+3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 235

31 562,0

30

-3

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 127

31 417,7

31

-11

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 366

29 807,1

32

-6

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 753

28 430,2

33

-10

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

4 126

28 384,3

34

-4

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 757

28 052,5

35

-4

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 807

28 037,1

36

-7

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 149

27 557,1

37

-9

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 746

26 566,4

38

-16

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 660

26 231,2

39

+7

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

5 666

24 935,3

40

-1

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5 999

24 243,0

41

0

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 435

23 641,0

42

+11

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

3 951

23 435,5

43

+7

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

8 117

22 711,3

44

-11

УСС Александр Викторович

Красноярский край

5 027

22 571,4

45

-21

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 465

22 310,1

46

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

7 430

22 196,0

47

+20

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

3 268

21 728,9

48

-5

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 961

20 654,6

49

-7

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 725

19 762,8

50

+4

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

2 049

19 304,5

51

+10

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

7 661

19 077,1

52

-15

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 682

18 584,0

53

+3

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 358

18 086,0

54

-10

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 846

17 988,4

55

-19

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2 769

17 973,1

56

-5

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4 325

17 368,4

57

0

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

4 247

17 103,0

58

+8

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 421

16 565,4

59

+11

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 628

15 279,1

60

+17

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 825

14 650,0

61

-12

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

3 612

14 460,1

62

+12

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 778

14 133,0

63

-3

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 198

13 424,4

64

-16

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 551

13 155,9

65

+3

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 380

13 018,4

66

-1

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 813

12 052,0

67

-27

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 702

11 094,7

68

-10

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

3 444

10 158,2

69

+6

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 277

10 083,1

70

-18

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

1 935

9 802,1

71

-7

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 925

9 210,5

72

+6

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 257

8 634,3

73

0

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 951

8 399,7

74

+9

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

708

8 178,0

75

-3

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 737

7 869,4

76

-5

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 910

7 670,1

77

-22

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 735

7 540,4

78

-15

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 849

7 520,3

79

-3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 845

7 317,0

80

+2

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 582

7 109,0

81

-2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 233

4 784,5

82

+2

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

823

3 932,0

83

+2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

645

3 722,0

84

-4

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 464

3 639,0

85

-4

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

475

1 624,3



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