Медиарейтинг губернаторов за август 2021 года
08.09.2021, 16:55, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В августе 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
47 893
|
364 903,3
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
29 848
|
128 069,6
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
16 075
|
78 681,0
|
4
|
+8
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
8 167
|
49 862,6
|
5
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 235
|
31 562,0
|
6
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 807
|
28 037,1
|
7
|
-2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 149
|
27 557,1
|
8
|
+1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 666
|
24 935,3
|
9
|
-5
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 465
|
22 310,1
|
10
|
-2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
7 430
|
22 196,0
|
11
|
+6
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 778
|
14 133,0
|
12
|
+1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 198
|
13 424,4
|
13
|
+3
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 380
|
13 018,4
|
14
|
+1
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 813
|
12 052,0
|
15
|
-4
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 444
|
10 158,2
|
16
|
-6
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 735
|
7 540,4
|
17
|
-3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 849
|
7 520,3
|
18
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 845
|
7 317,0
Мэр Москвы Сергей Собянин с 13 августа отменил требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций в Москве, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах и сообщил, что всего в столичном регионе привилось около 80% учителей. По словам Сергея Собянина, ношение масок должно иметь рекомендательный характер для учителей. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин планирует внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз, до 5 тыс. рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная полиция в последние месяцы возбудила 800 уголовных дел по факту правонарушений и массовых драк среди мигрантов. Из России было депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в страну. Градоначальник отметил, что Москва – гостеприимный город, однако напомнил о необходимости соблюдать законы. Также СМИ сообщали, что Сергей Собянин подписал постановление о снижении стоимости проезда в общественном транспорте на территории Троицкого административного округа. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о возвращении павильонов “Здоровая Москва” к обычному режиму работы.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства Татьяна Голикова дали старт строительству школ по президентской программе. Закон о безвозмездном предоставлении земли в пользование работникам медучреждений Подмосковья для строительства жилья и личного подсобного хозяйства подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как в городском округе Серебряные Пруды реализуются меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области, член Бюро Высшего совета “Единой России” Андрей Воробьев выступил на третьем этапе внеочередной конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии.
В Подмосковье 1 сентября запустят 22 новые школы вместо 18 запланированных, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам 101 новый автомобиль неотложной помощи.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о показателях антител к коронавирусу после прививки. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал главу государства о ходе вакцинации в регионе. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район сообщил о планах внедрения в этих муниципалитетах новой транспортной модели. Удомельский городской округ Тверской области войдет в программу газификации, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с жителями муниципалитета.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+8), губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+6) и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+3).
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в пассажирском автобусе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился разработать механизм материальной компенсации для помощи пострадавшим из-за взрыва в автобусе в Воронеже.
Глава государства Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудили итоги и перспективы работы строительной и коммунальной отраслей региона в ходе рабочей встречи.
Главы регионов в августе 2021 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
47 893
|
364 903,3
|
2
|
+1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
18 219
|
192 567,5
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
29 848
|
128 069,6
|
4
|
+4
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
12 896
|
90 764,9
|
5
|
+4
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
18 753
|
85 531,1
|
6
|
-1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
12 257
|
83 306,0
|
7
|
+4
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
16 075
|
78 681,0
|
8
|
-1
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
9 816
|
75 139,3
|
9
|
-5
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
10 523
|
71 881,4
|
10
|
+4
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
14 838
|
68 592,5
|
11
|
+1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 590
|
64 198,3
|
12
|
+3
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 779
|
63 280,2
|
13
|
-7
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
12 335
|
56 377,2
|
14
|
+55
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
5 486
|
53 354,0
|
15
|
+1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 734
|
50 166,0
|
16
|
+43
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
8 167
|
49 862,6
|
17
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
6 052
|
49 145,2
|
18
|
-5
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
6 762
|
46 813,9
|
19
|
-9
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
7 436
|
46 710,0
|
20
|
+15
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
8 482
|
46 327,8
|
21
|
-4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 943
|
40 261,0
|
22
|
+3
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
8 821
|
38 527,1
|
23
|
+39
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 722
|
37 628,1
|
24
|
+10
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 954
|
37 613,3
|
25
|
-6
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
4 577
|
36 270,7
|
26
|
+21
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 624
|
32 408,0
|
27
|
-6
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 516
|
31 884,4
|
28
|
+10
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 820
|
31 745,5
|
29
|
+3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 235
|
31 562,0
|
30
|
-3
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 127
|
31 417,7
|
31
|
-11
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 366
|
29 807,1
|
32
|
-6
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 753
|
28 430,2
|
33
|
-10
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
4 126
|
28 384,3
|
34
|
-4
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 757
|
28 052,5
|
35
|
-4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 807
|
28 037,1
|
36
|
-7
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 149
|
27 557,1
|
37
|
-9
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 746
|
26 566,4
|
38
|
-16
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 660
|
26 231,2
|
39
|
+7
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 666
|
24 935,3
|
40
|
-1
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5 999
|
24 243,0
|
41
|
0
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 435
|
23 641,0
|
42
|
+11
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
3 951
|
23 435,5
|
43
|
+7
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
8 117
|
22 711,3
|
44
|
-11
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
5 027
|
22 571,4
|
45
|
-21
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 465
|
22 310,1
|
46
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
7 430
|
22 196,0
|
47
|
+20
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
3 268
|
21 728,9
|
48
|
-5
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 961
|
20 654,6
|
49
|
-7
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 725
|
19 762,8
|
50
|
+4
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
2 049
|
19 304,5
|
51
|
+10
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
7 661
|
19 077,1
|
52
|
-15
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 682
|
18 584,0
|
53
|
+3
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 358
|
18 086,0
|
54
|
-10
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 846
|
17 988,4
|
55
|
-19
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 769
|
17 973,1
|
56
|
-5
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4 325
|
17 368,4
|
57
|
0
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
4 247
|
17 103,0
|
58
|
+8
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 421
|
16 565,4
|
59
|
+11
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 628
|
15 279,1
|
60
|
+17
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 825
|
14 650,0
|
61
|
-12
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
3 612
|
14 460,1
|
62
|
+12
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 778
|
14 133,0
|
63
|
-3
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 198
|
13 424,4
|
64
|
-16
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 551
|
13 155,9
|
65
|
+3
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 380
|
13 018,4
|
66
|
-1
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 813
|
12 052,0
|
67
|
-27
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 702
|
11 094,7
|
68
|
-10
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 444
|
10 158,2
|
69
|
+6
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 277
|
10 083,1
|
70
|
-18
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
1 935
|
9 802,1
|
71
|
-7
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 925
|
9 210,5
|
72
|
+6
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 257
|
8 634,3
|
73
|
0
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 951
|
8 399,7
|
74
|
+9
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
708
|
8 178,0
|
75
|
-3
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 737
|
7 869,4
|
76
|
-5
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 910
|
7 670,1
|
77
|
-22
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 735
|
7 540,4
|
78
|
-15
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 849
|
7 520,3
|
79
|
-3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 845
|
7 317,0
|
80
|
+2
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 582
|
7 109,0
|
81
|
-2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 233
|
4 784,5
|
82
|
+2
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
823
|
3 932,0
|
83
|
+2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
645
|
3 722,0
|
84
|
-4
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 464
|
3 639,0
|
85
|
-4
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
475
|
1 624,3
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