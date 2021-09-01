В Рыбинске родители получают 50% компенсацию за пребывание детей в загородных лагерях ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске родители получают 50% компенсацию за пребывание детей в загородных лагерях

01.09.2021, 10:40, Новости
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В летние месяцы в условиях загородного лагеря смогли отдохнуть 2266 юных рыбинцев. Из них 1020 – по бесплатным путевкам. 800 родителей смогли воспользоваться системой детского кешбэка.

В летний период 2021 года три муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях – «Полянка», им. Матросова, им. Гагарина отработали в режиме четырех полноценных смен по 21 дню. Допустимая загрузка в соответствии с требованиями по нераспространению коронавирусной инфекции составила 75%.

– Традиционно спрос на загородный детский отдых в Рыбинске высок. Путевки раскупаются очень быстро, особенно востребованы первая и вторая смены. Возмещение части затрат на путевку уже получили 692 человека, еще около ста родителей находятся на стадии оформления документов, – рассказала Ольга Слатимова, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

С 25 мая по поручению президента начала действовать система детского туристического кешбэка, давшего возможность родителям возместить 50% от стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь.

Для тех родителей, кто приобрел детские путевки на летний отдых в загородных лагерях до выхода указания президента, механизм возмещения доработали. В итоге все родители получат возмещение стоимости путевки.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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