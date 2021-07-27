Чума! Владельцев подсобных хозяйств в Рыбинске, содержащих свиней, просят зарегистрировать свинопоголовье

27.07.2021, 6:37, Объявления

Теги: Здравоохранение, Экология

Зарегистрировать свинопоголовье необходимо в самое ближайшее время, чтобы рассчитывать на выплату компенсации.

Рыбинск и Рыбинский район попали в зону обязательного отчуждения (изъятия) свиней, в связи с обострением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на всей территории Ярославской области.

С начала 2021 года в Ярославском регионе зафиксировано 20 случаев вируса африканской чумы свиней. В июле вспышки возбудителя опасного заболевания выявлены в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском и Большесельском муниципальных районах. 17 июля вирус АЧС обнаружен в одном из частных хозяйств в деревне Михеево Рыбинского района. В зону обязательного отчуждения попали все хозяйства, содержащие свиней на территории Рыбинска и Рыбинского района. Из-за отсутствия методики лечения африканской чумы единственной мерой является полное уничтожение животных в очагах и угрожаемой зоне.

— Планируется, что мероприятия по ликвидации очагов африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни начнутся в Рыбинске и районе уже на следующей неделе. В связи с этим владельцам подсобных хозяйств в срочном порядке необходимо зарегистрировать свинопоголовье, для того чтобы получить компенсацию, — рассказал главный ветеринарный врач Рыбинского района Александр Цимбал.

Для регистрации свинопоголовья владельцам необходимо обратиться по адресу: гор. Рыбинск, улица Коммунистов, 6б. Справки по телефону +7 (4855) 21-31-69.

Африканская чума свиней — особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными. Это может происходить через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые. Для жизни и здоровья людей вирус АЧС опасности не представляет.

Пресс-служба администрации города Рыбинска