Чума! Владельцев подсобных хозяйств в Рыбинске, содержащих свиней, просят зарегистрировать свинопоголовье
 

Чума! Владельцев подсобных хозяйств в Рыбинске, содержащих свиней, просят зарегистрировать свинопоголовье

27.07.2021, 6:37, Объявления
Теги: ,

Зарегистрировать свинопоголовье необходимо в самое ближайшее время, чтобы рассчитывать на выплату компенсации.

Рыбинск и Рыбинский район попали в зону обязательного отчуждения (изъятия) свиней, в связи с обострением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на всей территории Ярославской области.

С начала 2021 года в Ярославском регионе зафиксировано 20 случаев вируса африканской чумы свиней. В июле вспышки возбудителя опасного заболевания выявлены в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском и Большесельском муниципальных районах. 17 июля вирус АЧС обнаружен в одном из частных хозяйств в деревне Михеево Рыбинского района. В зону обязательного отчуждения попали все хозяйства, содержащие свиней на территории Рыбинска и Рыбинского района. Из-за отсутствия методики лечения африканской чумы единственной мерой является полное уничтожение животных в очагах и угрожаемой зоне.

— Планируется, что мероприятия по ликвидации очагов африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни начнутся в Рыбинске и районе уже на следующей неделе. В связи с этим владельцам подсобных хозяйств в срочном порядке необходимо зарегистрировать свинопоголовье, для того чтобы получить компенсацию, — рассказал главный ветеринарный врач Рыбинского района Александр Цимбал.

Для регистрации свинопоголовья владельцам необходимо обратиться по адресу: гор. Рыбинск, улица Коммунистов, 6б. Справки по телефону +7 (4855) 21-31-69.

Африканская чума свиней — особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными. Это может происходить через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые. Для жизни и здоровья людей вирус АЧС опасности не представляет.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

26.07 / Прививку от коронавируса сделали более 33 тысяч рыбинцев

19.07 / 30 тысяч рыбинцев сделали прививку от коронавируса

15.07 / Отказ от вакцинации. Уволят или нет?

12.07 / В Рыбинске прививку от коронавируса сделали 28 тысяч жителей

09.07 / День города Рыбинска проведут с учетом антиковидных требований

08.07 / В Рыбинской городской больнице №1 открылся филиал отдела ЗАГС и введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс

05.07 / Водоканал в Рыбинске каждый час проверяет качество питьевой воды

05.07 / Билеты за вакцинацию на открытие виртуального концертного зала

28.06 / В Рыбинске за неделю вакцину от коронавируса поставили более 2 000 человек

21.06 / Препарат COVID-19 на основе травяной формулы – гранулы Тай Шен, разработанный компанией Beijing Handian Pharmaceutical Co. Ltd. будет запущен в продажу в ближайшее время

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика