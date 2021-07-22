Программа празднования Дня города Рыбинска «950 лет. Два берега – одна история»
 

Программа празднования Дня города Рыбинска «950 лет. Два берега – одна история»

22.07.2021, 18:12, Афиша
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7 августа Рыбинск отметит День города, который посвящен 950-летию образования поселения на левом берегу, давшего начало Рыбинску.

Жителей и гостей города ждёт разнообразная развлекательная программа. В разных районах города будут работать тематические площадки. Все праздничные мероприятия организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Площадь ДС «Полет»
9:00 – 14:00 – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь». Показательные выступления и мастер-классы.

Береговая линия у ДС «Полет»
12:00 – 16:00 – Фестиваль – реконструкция бурлацкой жизни «Бурлаки вдоль Волги»

Акватория реки Волга у ДС «Полёт»
15:00-15:45 – Водно-спортивный праздник
15:45 – 16:00 – Показательные выступления Рыбинского клуба ДОСААФ

Площадь ДС «Полёт»
16:00 – 16:30 – Торжественное мероприятие «950 лет. Два берега – одна история». Театрализованный пролог. Вручение муниципальных наград.

Акватория реки Волга у ДС «Полет»
16:30 – 16:45 Показательные выступления Светланы Капаниной, мастера высшего пилотажа, семикратной чемпионки мира по самолётному спорту.

Площадь ДС «Полёт»
19:00 – 20:00 – Концерт С. Трофимова
21:00 – 21:45 – Концерт группы «Rasa»

Акватория реки Волги у ДС «Полёт»
22:00 – 22:15 – Флайбордшоу. Праздничный фейерверк

Памятник археологии «Усть-Шексна»
15:00 – 20:00 – Арт – представление «Усть – Шексна. Путешествие сквозь века»

Аллея Славы
11:00 – 16:00 Выставка достижений «Рыбинск – промышленный»

Площадь Дерунова
10:00 – 15:00 -Творческий фестиваль «Народная сцена»
15:00 – 15:30 – Торжественное открытие городской Доски почёта
16:00 – 18:00 – «Народная сцена»
18:00 – 19:00 – «Танцы у фонтана». Бачата, сальса, вальс. Мастер – класс

Красная площадь
11:30 – 19:00 – Музыкальный фестиваль «Классика на Красной»

Парадная лестница Рыбинска
20:30 – 22:00 – Концерт у Парадной лестницы

Волжский парк. Балюстрада
18:00 – 21:00 – Первый международный фестиваль «Джаз на родном языке»

Никольский бульвар; ул. Ломоносова (Волжская наб. – Крестовая ул.)
11:00 – 20:00- Фестиваль «Вместе с папой»

Крестовая ул. / Стоялая ул.
11:00 – 20:00 – Гастрофестиваль «Рыбинск – хлебосольный. Прошлое и настоящее»

Петровский парк
11:00 – 22:00 – Кино под открытым небом

Переборский парк
10:00 – 15:00 – Интерактивные программы для детей

Театральный дворик (Крестовая ул., 17а)
12:00 – 16:00 – Литературно-музыкальные программы

Поэтический дворик (пр. Ленина, 184)
13:00 – 16:00 – Литературная ярмарка – 2021 посвящённая 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»

Карякинский сад
12:00 – 19:00 – Литературно-музыкальные программы

Комсомольская площадь
11:00 – 15:00 – Молодёжные программы

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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