Программа празднования Дня города Рыбинска «950 лет. Два берега – одна история»
22.07.2021, 18:12, Афиша
Теги: Выходной, Праздник
7 августа Рыбинск отметит День города, который посвящен 950-летию образования поселения на левом берегу, давшего начало Рыбинску.
Жителей и гостей города ждёт разнообразная развлекательная программа. В разных районах города будут работать тематические площадки. Все праздничные мероприятия организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Площадь ДС «Полет»
9:00 – 14:00 – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь». Показательные выступления и мастер-классы.
Береговая линия у ДС «Полет»
12:00 – 16:00 – Фестиваль – реконструкция бурлацкой жизни «Бурлаки вдоль Волги»
Акватория реки Волга у ДС «Полёт»
15:00-15:45 – Водно-спортивный праздник
15:45 – 16:00 – Показательные выступления Рыбинского клуба ДОСААФ
Площадь ДС «Полёт»
16:00 – 16:30 – Торжественное мероприятие «950 лет. Два берега – одна история». Театрализованный пролог. Вручение муниципальных наград.
Акватория реки Волга у ДС «Полет»
16:30 – 16:45 Показательные выступления Светланы Капаниной, мастера высшего пилотажа, семикратной чемпионки мира по самолётному спорту.
Площадь ДС «Полёт»
19:00 – 20:00 – Концерт С. Трофимова
21:00 – 21:45 – Концерт группы «Rasa»
Акватория реки Волги у ДС «Полёт»
22:00 – 22:15 – Флайбордшоу. Праздничный фейерверк
Памятник археологии «Усть-Шексна»
15:00 – 20:00 – Арт – представление «Усть – Шексна. Путешествие сквозь века»
Аллея Славы
11:00 – 16:00 Выставка достижений «Рыбинск – промышленный»
Площадь Дерунова
10:00 – 15:00 -Творческий фестиваль «Народная сцена»
15:00 – 15:30 – Торжественное открытие городской Доски почёта
16:00 – 18:00 – «Народная сцена»
18:00 – 19:00 – «Танцы у фонтана». Бачата, сальса, вальс. Мастер – класс
Красная площадь
11:30 – 19:00 – Музыкальный фестиваль «Классика на Красной»
Парадная лестница Рыбинска
20:30 – 22:00 – Концерт у Парадной лестницы
Волжский парк. Балюстрада
18:00 – 21:00 – Первый международный фестиваль «Джаз на родном языке»
Никольский бульвар; ул. Ломоносова (Волжская наб. – Крестовая ул.)
11:00 – 20:00- Фестиваль «Вместе с папой»
Крестовая ул. / Стоялая ул.
11:00 – 20:00 – Гастрофестиваль «Рыбинск – хлебосольный. Прошлое и настоящее»
Петровский парк
11:00 – 22:00 – Кино под открытым небом
Переборский парк
10:00 – 15:00 – Интерактивные программы для детей
Театральный дворик (Крестовая ул., 17а)
12:00 – 16:00 – Литературно-музыкальные программы
Поэтический дворик (пр. Ленина, 184)
13:00 – 16:00 – Литературная ярмарка – 2021 посвящённая 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»
Карякинский сад
12:00 – 19:00 – Литературно-музыкальные программы
Комсомольская площадь
11:00 – 15:00 – Молодёжные программы
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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