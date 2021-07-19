Станет ли Рыбинск Глуповым?

19.07.2021, 8:33, Мнение

Теги: Добряков, История, Праздник, СМИ, Усть-Шексна

Градоначальник Добряков провозгласил 950-летие Рыбинска. И город с подачи своего главы как бы в одночасье утратил разум и погрузился в «юбилейную» лихорадку. Казалось бы, а что может быть плохого в таком нежданно-негаданном празднике?

Дело же тут в том, что имеющиеся исторические и современные официальные документы позволяют сделать однозначный вывод о том, что город Рыбинск не мог быть основан и не был основан в 1071 году , и что, таким образом, для празднования в 2021 году его 950-летнего юбилея нет ни малейших оснований. Причём для того, чтобы прийти к такому выводу, совсем не нужно быть специалистом-историком. Вполне достаточно быть мало-мальски грамотным человеком. Принимая в своё время решение о праздновании лже-юбилея, глава Рыбинска Денис Добряков должен был, как представляется, в первую очередь ознакомиться со всеми имеющимися документами по возникшему не вчера и даже не позавчера вопросу о начальной истории города. Тем более, что все они общедоступны. Должен был, но, очевидно, этого не сделал. Потому как человек, который с этими документами знаком, но утверждающий при этом, что Рыбинску исполняется 950 лет , – или глупец или заведомый лжец. Третьего попросту не дано. Сейчас Добрякову все документы известны. Какой из двух вариантов имеет место быть в данном конкретном случае? Возможно, что в той или иной степени оба из них. И при любом варианте городу, честно говоря, не позавидуешь.

Но это было бы ещё полбеды. В конце концов в Рыбинске сохранились прямые выборы главы города и, при желании, его жители смогут внести соответствующие коррективы. Беда же в том, что вслед за Добряковым, угождая ему, врут очень многие. Врут чиновники из городской администрации, врут депутаты, врут люди, относящиеся к культурной среде города: музейщики, театральные деятели, экскурсоводы, книгоиздатели, просветители…

Врут педагоги. Не все из них, конечно, но точно – большинство. А также врут все поголовно СМИ Рыбинска: печатные, телевизионные, электронные. Наглухо закрыв при этом доступ на свои информационные площадки тем, кто мог бы аргументированно донести до горожан другую точку зрения.

Неужели Рыбинск действительно потерял рассудок и превратился в Глупов из известной книги Салтыкова-Щедрина? Или же у города с замечательными историческими, культурными, образовательными, научными традициями проснутся всё же чувство достоинства и гордости, чувство неприятия лжи, которые не позволят принять и согласиться с фальшивкой, которую ему навязывают под видом придуманного юбилея? Да, нет уже, к сожалению величайшему, в живых тех людей, которые прекрасно знали истинную историю города, оставив в ней и свой немалый вклад, и которые сделали бы всё возможное, чтобы не допустить позорной фальсификации. Михаил Рапов, Евгений Балагуров, Александр Козлов, Сергей Овсянников, Евгений Розов… Но мы-то с вами есть! И промолчать сейчас – означает предать и их память тоже.

Общественная организация «Открытый Рыбинск» подготовила и получила из печати небольшой буклет, в котором буквально на пальцах, со ссылками на исторические и официальные документы, популярно излагаются аргументы и факты, из которых однозначно следует, что «юбилей» города Рыбинска, намечающийся к празднованию 7 августа, антинаучная мистификация.

Думается, что этот буклет может стать своеобразным маркером отношения горожан к своей малой Родине. Обратят люди на него внимание, заинтересуются, сделают соответствующие выводы – хорошо. Не всё, значит, так уж безнадёжно, как видится сейчас. Останется незамеченным, не примут его люди – что же, тогда, увы, это зеркало современного города. И между щедринским Глуповым и добряковским Рыбинском смело можно ставить знак подобия.

Мы просим тех, кому не всё равно, кто не приемлет ложь, кому действительно интересна настоящая, а не выдуманная история Рыбинска, присоединиться к нашей акции и оказать содействие в распространении буклета «950-летний юбилей Рыбинска – фальшивка!».

Важно, чтобы его увидело и прочло как можно больше людей. Если кого-то этот пост и наше обращение заинтересовали, то можете написать об этом в комментариях или в личном сообщении. Заранее благодарим!

Ярославская региональная общественная организация «Открытый Рыбинск»