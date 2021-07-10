В рыбинском ТИЦ посчитали туристов

10.07.2021, 19:19, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Общество, Праздник, Сарказм, Туризм

С начала года Рыбинск посетили около 200 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе мэрии города. При этом, почти 3000 человек прибыли на теплоходах.

По словам чиновников, самая популярная точка притяжения – рыбинский музей-заповедник. В нем за полгода побывали 28 тысяч человек.

В рыбинском муниципальном «Туристко-информационном цирке» решили выяснить, что посещали остальные 172 тысячи приезжих.

– Мы проанализировали big-data мобильных операторов, информацию с камер видеонаблюдения и выяснили, что самыми популярными местами посещения стали автозаправка на Окружной дороге и буфет на железнодорожном вокзале, – рассказали специалисты по туризму. – Кроме того, особенно в летние месяцы, большой востребованностью у гостей города пользовался магазин «Бристолъ» и туалет на Волжской набережной.

При этом, в ТИЦ подтвердили – многие гости города приезжают в Рыбинск только для того, чтобы посмотреть гидросооружения на Рыбинском водохранилище.

– В мае-июне мы даже пошли на встречу туристам, и организовали транзит теплоходов, минуя рыбинский причал, в пользу прохождения шлюзов, – рассказал директор учреждения.

Традиционно, большим успехом город пользуется у блогеров и тик-токеров, которые посещают Рыбинск по личному приглашению мэра. В программу входят не только ознакомительные экскурсии, но и обед, ужин и проживание в гостиницах за счёт средств местного бюджета и неназываемых спонсоров.

– Благодаря успешной работе мэра города у туристов в последнее время пользуется большим спросом новый туристический продукт «Прогулка по Крестовой – музею вывесок под открытым небом», – отметили в ТИЦ. – Гостям нравится небольшое количество местных жителей на улице и отсутствие необходимости заходить в провинциальные торговые точки с трудночитаемыми названиями.

Ещё одним из популярных новшеств, стало размещение туристов в гостиницах при исправительных колониях города и вагоне-теплушке на левом берегу Волги.

Впрочем, в мэрии Рыбинска рассчитывают увеличить туристический поток как минимум в два раза в течение года, в том числе за счет фиксации автомобильных пробок в период проведения капитального моста через Волгу.

Есть и другие идеи для привлечения иногородних туристов.

– В день празднования 950-летия муниципального округа посещение развлекательных мероприятий (концертов суперзвезд российской эстрады), магазинов, кафе и юбилейного банкета руководителя города будет возможно только по предоставлению QR-кода о вакцинации, – отметили в мэрии. – Таким образом, мы рассчитываем привлечь дополнительных туристов из Москвы и других регионов, где используют такие современные технологии привлечения гостей.

Кроме того, чиновники рассчитывают, что туристическая привлекательность улицы Крестовой резко повысится после замены белых пластиковых окон на коричневые деревянные. При этом, в мэрии утверждают, что первыми замену окон, в соответствии с новыми правилами благоустройства, сделают в зданиях департамента архитектуры, прокуратуры и следственного комитета.