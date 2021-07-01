«Колобок», как зеркало русской революции
 

«Колобок», как зеркало русской революции

01.07.2021, 14:20, Эксклюзив
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Мэрия Рыбинска обратилась в министерство образования с инициативой включить сказку «Колобок» в обязательную образовательную программу для учеников старших классов.

– Сказочный персонаж впитал в себя каноны Нового и Ветхого завета. Так вместо того, чтобы послужить своему истинному предназначению, колобок отправляется в путешествие и погибает, не выполнив свои главные функции – его съедает лиса. Сказка осуждает хитрость, и это все пересекается с нашими традиционными скрепами, – пояснили в отделе образования.

– Колобок оторвался от корней, оторвался от своего предназначения – семьи и общины, – добавил мэр города. – Фактически, это первый рассказ о бессмысленности бунта. То есть, о печальных последствиях «оранжевой революции» и всяких там «майданов». Так что, приходите в сентябре на выборы и голосуйте за тех, кто достоин – меня и других кандидатов от «ЕР».

– «Колобок», это вам ни какой-то америкосовский «Пряничный человечек» или англосаксонский «Джонни-пончик», с их любовью к бисексуалам и черномазым. Это пример подлинного архетипа русского человека, который всей душой против любой власти, но всегда голосует за неё, – пояснил на условиях анонимности источник в мэрии Рыбинска, и добавил: – Умом Россию не измерить, аршином тоже не понять. У нас особенная стать – во власти нужно только верить…

Стоит отметить, что вне зависимости от реакции министерства образования на предложение местных чиновников, в Рыбинске решили, что главным символом предстоящего 950-летнего юбилея города станет колобок.

Так, на месте будущего фонтана пройдут кулинарные состязания по испечению колобка, по результатам которого, лучшее мучное изделие станет первым туристом, отправившимся в путешествие на теплоходе «Бурлак» – остальные будут съедены.

Напомним, по мнению Владимира Путина обратиться к этой сказке стоит всем чиновникам «которые занимают то или иное высокое должностное положение».

– Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными, – объяснил президент России подоплеку своего совета.



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