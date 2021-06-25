В Ярославле финишировал автопробег международного проекта Вахта памяти «Горсть Земли»

25.06.2021, 10:32, Новости

Теги: Война, Выборы, Справедливая Россия

Общественные ветеранские организации Ярославской области, под эгидой регионального отделения Российского военно-исторического общества и поддержке ОДК «Сатурн» в ночь 25 июня 2021 года завершили автопробег, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходило с 20 по 24 июня в рамках международного проекта «Горсть Земли». Маршрут проходил по Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тверской областям, а также по городам Гомель, Мозырь, Брест, Минск и Борисов республики Беларусь – местам, где воевали дивизии, сформированные на ярославской земле во врем.

– Начался проект с посещения Тулы, где нас встретила очень представительная делегация исполнительной власти, Общественной палаты, РВИО. Здесь нам передали гильзу с землей и сертификат к ней, в котором указано с каких братских могил и захоронений, мест боев взята земля. В целом за пять дней четыре ночи проехали 3900 километров. Для отдыха практически не было времени, постоянные встречи переезды – все было четко спланировано, – рассказал о проекте председатель ярославского регионального отделения РВИО Анатолий Каширин.

Конечной целью первого этапа автопробега стал город Брест, куда делегация прибыла 21 июня, а в 3 часа ночи 22 июня ярославцы встретили в Брестской крепости, где посмотрели реквием, возложили цветы и венки к мемориалам. Завершили пробег на Ржевском мемориале и месте подвига 28 Панфиловцев – Дубосеково.

– Считаю, все поставленные задачи выполнены на 100 процентов, а по эмоциям на все 200 процентов. У всех участников автопробега, особенно детей, чувствуется очень серьезный духовно-патриотический заряд. Следующий автопробег запланирован на май 2022 года, – подвел итоги мероприятия Анатолий Каширин.

Традиция проводить автопробеги в память о ярославцах отдавших жизни ради победы в Великой Отечественной войне появилась в 1958 году, затем был перерыв, около 40 лет, сейчас традиция возрождается. В международном автопробеге 2021 года приняли участие 31 человек разного возраста: представители ярославских общественных и ветеранских организаций: «Российский союз ветеранов Афганистана», «Союз десантников России» и «Офицеры России», «Ярославский авиатор», а также представители ОДК «Сатурн» и молодежи Ярославской области.