«Стену памяти города Рыбинска» пополнили новыми именами
 

«Стену памяти города Рыбинска» пополнили новыми именами

18.06.2021, 13:50, Новости
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В Рыбинске интернет-проект «Стена памяти города Рыбинска» пополнили именами погибших в «горячих точках».

В электронную картотеку занесли 34 фамилии рыбинцев, исполнявших воинский долг в Афганистане и республиках Северного Кавказа.

В архиве электронной Стены памяти уже более 500 фамилий. Это рыбинцы и жители рыбинского района – участники Великой Отечественной войны и рыбинцы – Герои Советского Союза. «Виртуальный мемориал» теперь пополнили имена и фамилии солдат и офицеров, погибших во время локальных военных конфликтов. С инициативой дополнить «Стену памяти» новым разделом вышла общественная организация «Пламя».

– Эти люди стали героями в мирное время. Важно, чтобы память о них тоже жила в сердцах каждого рыбинца, а не только в своей семье. Представленная информация теперь доступна всем жителям нашего города, и это значимый вклад в сохранение памяти о них, – рассказала руководитель ЯРВПМОО «Пламя» Юлия Бушуева.

«Стена памяти города Рыбинска» – это общественный проект, начало которому положено в год 75-летия Великой Победы. Информация на сайте постоянно дополняется. Любой житель Рыбинска может занести сюда информацию о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны. Сайт находит по адресу: стена-памяти-рыбинск.рф.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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