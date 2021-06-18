В Рыбинске открылся интерактивно-познавательный комплекс «Топтыгина берлога»
 

В Рыбинске открылся интерактивно-познавательный комплекс «Топтыгина берлога»

18.06.2021, 11:42, Новости
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Новое культурное пространство создано в КДК «Переборы». По тематическому комплексу уже прошли первые экскурсии, гостями «Топтыгиной берлоги» стали переборские школьники.

В отремонтированном помещении расположились две экспозиции. Одна — посвящена медведям. Топтыгины здесь повсюду. Их изображения украшают стены зала, на потолке можно видеть созвездия Большой и Малой Медведиц. На стеллажах собраны коллекции игрушек и фигурок медведей. Экскурсоводы рассказывают гостям об истории микрорайона Переборы, о легендах, связанных с названием посёлка, и показывают документальные фильмы о косолапых.

Во втором помещении посетителей знакомят с историей русского крестьянского быта. Здесь есть печь, кухонная утварь, посуда, инструменты.

— Большинство экспонатов, собранных в «Топтыгиной берлоге», подарены. Как только стало известно, что во дворце культуры организуют интерактивный комплекс, жители начали нести нам медведей, вещи и предметы старины. Мы им очень благодарны, не проходит и недели, чтобы наша коллекция не пополнилась новыми экспонатами, — говорит руководитель интерактивно-познавательного комплекса «Топтыгина берлога» Виктория Никитина.

В «Топтыгиной берлоге» уже прошли первые экскурсии для переборских школьников, которые сейчас посещают лагеря с дневным пребыванием. Но организаторы подготовили тематические программы не только для детей, но и взрослых. Сюда можно приходить семьями. Гостей будут знакомить с природой, с историей, с культурой и фольклором.

— Я рада, что у нас в Рыбинске открылось новое культурное пространство. Это произошло во многом благодаря губернаторской программе «Решаем вместе». Учреждениям культуры сложно найти источники финансирования, а эта программа реальная помощь, которая позволяет реализовывать, в том числе и такие просветительские и развлекательные проекты. Я поздравляю с этим событием коллектив дворца культуры «Переборы», благодарю всех, кто принял участие в создании «Топтыгиной берлоги», — прокомментировала директор управления культуры Марина Воронина.

Массовые экскурсии по интерактивно-познавательному комплексу планируют проводить с сентября.

Пресс-служба администрации города Рыбинск



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