В Рыбинске начался ремонт балюстрады в Волжском парке

16.06.2021, 9:11, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

Подрядная организация продолжает работы по замене коммуникаций для линий освещения на территории парка и параллельно приступила к реконструкции балюстрады.

После завершения ремонта терраса станет местом проведения городских праздников и творческих вечеров.

В Волжском парке идёт активная реконструкция. Работает строительная техника. Старое асфальтовое покрытие с пешеходных дорожек снято, сделана песчаная подсыпка. Начался ремонт балюстрады.

— На балюстраде идёт отбивка — ремонт штукатурного покрытия, позже снимем асфальт с самой балюстрады. А затем будем пескоструить ограждения и каменные столбы, красить и реставрировать, — говорит директор производственной компании «Крепыш» Олег Пегашов.

На террасе установят сцену и смонтируют подсветку.

— Сценическую группу размером 12х6 метров с навесом установим на железобетонные фундаменты. Перед балюстрадой создадим уютную камерную обстановку. Здесь появятся лавочки, садовые диваны, в тени деревьев поставим качели с навесами, — сказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

К августу подрядчик – ООО «Компания Крепыш» должен закончить благоустройство Волжского парка, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.