В Рыбинске пройдёт международная акция «Огненная картина войны»

15.06.2021, 14:41, Новости

Теги: Акция, Война

В День памяти и скорби Рыбинск присоединится к одной из самых масштабных патриотических акций «Свеча памяти».

В этом году из-за пандемии её формат изменится, волонтёры создадут из зажжённых свечей и лампад «огненные картины» в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Рыбинск стал одним из 86 городов страны, где с 21 на 22 июня пройдёт международная акция «Огненная картина войны». Почётная обязанность связана с присвоением Рыбинску звания «Город трудовой доблести». В День памяти и скорби в каждом городе-участнике должна быть создана огненная картина, отражающая вклад города, региона в победу.

— В Рыбинске местом проведения акции выбрана площадь перед Дворцом спорта «Полёт». Это неслучайно. Площадь расположена рядом с мемориалом Огонь Славы. Частью комплекса является обелиск, который символизирует трудовой подвиг рыбинцев в годы Великой Отечественной войны. Именно изображение рабочего и надпись «Рыбинск гордится» будут использованы для создания огненной картины в ночь с 21 на 22 июня, — рассказала Раиса Смирнова, заместитель начальника управления культуры.

Акция начнётся в 23:00 и будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Организатором акции является Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке партии «Единая Россия».

Пресс-служба администрации города Рыбинск