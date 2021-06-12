Нет дороге бизнесу
 

Нет дороге бизнесу

12.06.2021, 11:12, Главное
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«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» – только так можно объяснить действия нынешнего главы Рыбинска Дениса Добрякова в отношении бизнеса и жителей города.

В начале этой недели он «озаботился» развитием предпринимательства в центре города, предложив обязать всех владельцев, арендаторов и просто жителей заменить за свой счет окна и двери на «деревянные» (вывески же уже всех заставили поменять), а под конец недели решил запретить проезд грузового транспорта для одного конкретного предприятия – ООО «Фирма «МВК» (производитель инертных строительных материалов и цемента в мкрн Переборы).

10 июня Денис Добряков подписал постановление «О временном ограничении (с 1 июля по 1 декабря – ryb.ru) движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования» для грузового автотранспорта на улицах Спортивная, Смирнова и пр. 50 лет Октября, как раз ведущих к предприятию.

В качестве обоснования для своего решения, глава Рыбинска ссылается на некую экспертизу состояния автомобильных дорог, выполненную ООО «Рыбинскгражданпроект» (учредители Юрий и Светлана Антоновы).

Отметим, информацию о цене контракта найти не удалось, но в 2016 году по заказу администрации это ООО уже делало проект благоустройства в мкрн Переборы за 140 тысяч рублей.

Нет дороги бизнесуЧто касается выявленного «состояния автомобильных дорог», то если по нему не может передвигаться автотранспорт, то вполне логично было бы их отремонтировать – в конце концов это как раз прямая обязанность городских властей.

Однако эта обязанность главу похоже не очень интересует – пример тому, «сползающая» в реку Черемуха проезжая часть на пр. Батова.

Впрочем, это уже не первая попытка ограничить работу ООО «Фирма «МВК». Ранее администрация пыталась установить весовой пост у ворот предприятия и даже, фактически, оспаривала сам факт его размещения в переборском грузовом порту.

Разумеется, за все эти «хотелки» Дениса Добрякова платил городской бюджет (расходы на разного роды экспертизы, услуги юристов), то есть, жители Рыбинска.



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