В Рыбинске объявлен традиционный конкурс «Цветущий город»
 

В Рыбинске объявлен традиционный конкурс «Цветущий город»

12.06.2021, 9:52, Объявления
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Конкурс «Цветущий город» пройдет в Рыбинске с 24 мая по 30 июля.

Прием заявок уже начали в комитете по развитию местного самоуправления городской администрации. Свои цветочные и ландшафтные решения на конкурс могут представить комитеты территориального общественного самоуправления, жители индивидуальной жилой застройки или объединения жителей от многоквартирного дома, организации всех форм собственности.

Заявки принимаются в двух номинациях: «Самый цветущий двор» и «Цветущий арт-объект». Оформить заявку на участие в конкурсе можно на бумажном носителе, и принести в комитет по развитию местного самоуправления по адресу: ул. Рабочая, 1, каб. 300 или заполнить в электронной форме и отправить на почту: [email protected] Срок – до 16 июля.

– Конкурсная комиссия будет отбирать лучшие работы двумя способами: непосредственно выезжать на место, где расположена клумба, или по предоставленным к заявке фотоматериалам. Участники, предоставляющие фото своей клумбы, могут прислать несколько фотографий, сделанных в разные периоды цветения, но не позднее 30 июля, – рассказала председатель комитета по развитию местного самоуправления Наталия Жигачева.

По итогам конкурса будут определены три первых места в каждой номинации. Победителей наградят в торжественной обстановке на праздновании Дня города.

Конкурс «Цветущий город» проводится в Рыбинске с 2016 года, в прошлом году на участие было подано 52 заявки.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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