Памятка для владельцев подсобных хозяйств, содержащих свиней

10.06.2021, 7:51, Объявления

Теги: Безопасность, Здравоохранение, Экология

На территории региона с начала 2021 года зафиксировано три случая вируса африканской чумы свиней.

В марте вспышка АЧС произошла в подсобном хозяйстве колонии № 8 в Ярославле. В апреле возбудитель опасного заболевания был выявлен в мясной продукции, которая поступила в ярославские магазины из Белгородской области. В мае вирус был выявлен в личном подсобном хозяйстве в Ярославском районе.

В связи с этим МКУ «УГОЧС» Рыбинска напоминает, африканская чума свиней — особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными. Это может происходить через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

Для жизни и здоровья людей вирус АЧС опасности не представляет. Но болезнь влечёт за собой серьёзные экономические потери. Поэтому владельцам следует помнить ряд правил.

1. Не допускать скармливания свиньям непрошедших термическую обработку пищевых отходов.

2. Не приобретать поросят (свиней) без ветеринарных справок (свидетельств). Не ввозить (вывозить) свиней, мясо и продукцию свиноводства без согласования с ветеринарной службой.

3. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными (кошки, собаки, КРС, МРС, которые могут являться механическими переносчиками вируса АЧС).

4. Не допускать в животноводческие подворья посторонних лиц.

5. В случае падежа или заболевания (необычного поведения) свиней необходимо немедленно обратиться в Рыбинскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных по телефону +7(4855) 21-31-69.

6. Не использовать для поения животных воду из водоёмов (ручьев, рек и т.д.) протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

7. Обязательно зарегистрировать свинопоголовья в ветеринарной службе.

Вирус очень устойчив — в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют.

За действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность.