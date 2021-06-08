Медиарейтинги губернаторов

08.06.2021, 8:48, Детали

Теги: Миронов, Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В мае 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов ухудшил свои позиции – 16 место в ЦФО (-4) и 71 место по России (-10).

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 44 802 312 000,3 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 32 628 146 731,7 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 062 47 599,1 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 8 509 28 398,4 5 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 573 28 049,1 6 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 507 20 926,7 7 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 5 249 20 641,1 8 0 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 3 613 18 657,7 9 0 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 6 256 17 806,1 10 +1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5 109 16 832,6 11 +3 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 057 13 375,0 12 +1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 393 11 511,3 13 +3 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 220 10 190,0 14 -4 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 402 8 761,0 15 +3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 139 8 674,1 16 -4 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 2 548 8 657,4 17 0 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 569 7 913,0 18 -3 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 816 6 316,7

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО “РЖД” Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал “Восточный” для поездов дальнего следования. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для людей с инвалидностью в Южном административном округе. Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде “Локомотива” с домашнего стадиона “РЖД Арена” в “Лужники”. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр обучения предпринимательству “Бизнес.Техноград” на ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении возраста родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка с 30 до 35 лет включительно.

Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл в Измайловском парке павильон “Здоровая Москва”, в котором можно будет бесплатно проверить свое здоровье. Проходка участка тоннеля “Пыхтино” до “Рассказовки” Калининско-Солнцевской линии метро началась в Москве, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по этой линии метро можно будет добраться до аэропорта Внуково.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье. Глава Московской области Андрей Воробьев вручил губернаторскую премию “Медиана” лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы Подмосковья. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы, а также посетил главный военный Парад на Красной площади вместе с сыновьями и супругой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона привиться от коронавируса в период майских праздников.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что самую загруженную в регионе станцию Железнодорожная сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которая станет частью МЦД-4. Образовательный кластер по образцу сочинского центра “Сириус” будет создан в городе Долгопрудный на базе “Физтех-лицея” имени Петра Капицы; ход строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба облправительства.

В Тверской области открылась железнодорожная станция «Ржевский мемориал». Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО “РЖД” Олег Белозеров вручили награды специалистам, участвовавшим в строительстве станции “Ржевский мемориал” в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО “РЖД” Олег Белозеров возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в Тверской области. 9 мая губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя принял участие в торжественном запуске работ по расширению завода «Шелл» в Тверской области. Помимо этого, губернатор Игорь Руденя посетил с рабочей поездкой Калязинский район Тверской области.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Тамбовской области Александра Никитина (+3), губернатора Смоленской области Алексея Островского (+3) и губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+3).

На расширенном заседании Тамбовской областной Думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации региона за 2020 год выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Смоленской областной Думы.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу перед профильными службами и муниципальными органами власти в оперативном порядке отработать все мероприятия, связанные с восстановлением жизнеобеспечения населенных пунктов, которые пострадали во время шквалистого ветра.

Главы регионов России в мае 2021 года: