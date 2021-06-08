Медиарейтинги губернаторов
 

Медиарейтинги губернаторов

08.06.2021, 8:48, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В мае 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов ухудшил свои позиции – 16 место в ЦФО (-4) и 71 место по России (-10).

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

44 802

312 000,3

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

32 628

146 731,7

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 062

47 599,1

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 509

28 398,4

5

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 573

28 049,1

6

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 507

20 926,7

7

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 249

20 641,1

8

0

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 613

18 657,7

9

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

6 256

17 806,1

10

+1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 109

16 832,6

11

+3

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 057

13 375,0

12

+1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 393

11 511,3

13

+3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 220

10 190,0

14

-4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 402

8 761,0

15

+3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 139

8 674,1

16

-4

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 548

8 657,4

17

0

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 569

7 913,0

18

-3

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 816

6 316,7

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО “РЖД” Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал “Восточный” для поездов дальнего следования. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для людей с инвалидностью в Южном административном округе. Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде “Локомотива” с домашнего стадиона “РЖД Арена” в “Лужники”. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр обучения предпринимательству “Бизнес.Техноград” на ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении возраста родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка с 30 до 35 лет включительно.
Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл в Измайловском парке павильон “Здоровая Москва”, в котором можно будет бесплатно проверить свое здоровье. Проходка участка тоннеля “Пыхтино” до “Рассказовки” Калининско-Солнцевской линии метро началась в Москве, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по этой линии метро можно будет добраться до аэропорта Внуково.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье. Глава Московской области Андрей Воробьев вручил губернаторскую премию “Медиана” лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы Подмосковья. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы, а также посетил главный военный Парад на Красной площади вместе с сыновьями и супругой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона привиться от коронавируса в период майских праздников.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что самую загруженную в регионе станцию Железнодорожная сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которая станет частью МЦД-4. Образовательный кластер по образцу сочинского центра “Сириус” будет создан в городе Долгопрудный на базе “Физтех-лицея” имени Петра Капицы; ход строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба облправительства.

В Тверской области открылась железнодорожная станция «Ржевский мемориал». Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО “РЖД” Олег Белозеров вручили награды специалистам, участвовавшим в строительстве станции “Ржевский мемориал” в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО “РЖД” Олег Белозеров возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в Тверской области. 9 мая губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя принял участие в торжественном запуске работ по расширению завода «Шелл» в Тверской области. Помимо этого, губернатор Игорь Руденя посетил с рабочей поездкой Калязинский район Тверской области.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Тамбовской области Александра Никитина (+3), губернатора Смоленской области Алексея Островского (+3) и губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+3).
На расширенном заседании Тамбовской областной Думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации региона за 2020 год выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Смоленской областной Думы.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу перед профильными службами и муниципальными органами власти в оперативном порядке отработать все мероприятия, связанные с восстановлением жизнеобеспечения населенных пунктов, которые пострадали во время шквалистого ветра.

Главы регионов России в мае 2021 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

44 802

312 000,3

2

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

14 977

180 704,5

3

+4

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

23 772

176 022,9

4

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

32 628

146 731,7

5

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

9 270

94 312,2

6

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

10 779

78 746,6

7

-3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

14 414

64 982,6

8

+4

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

9 949

64 788,1

9

0

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 735

60 040,8

10

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 662

53 452,0

11

-3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 062

47 599,1

12

+1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

10 873

44 811,0

13

+1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 525

39 590,9

14

+4

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 694

39 474,1

15

+13

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

6 729

38 794,4

16

+4

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

5 415

37 871,1

17

+12

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

5 671

37 655,2

18

+21

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

6 692

37 529,4

19

-8

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

4 064

35 125,0

20

+23

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 693

33 750,6

21

+10

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 459

33 700,3

22

-1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 333

31 289,6

23

-4

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 125

31 224,2

24

+8

УСС Александр Викторович

Красноярский край

5 847

29 836,6

25

-10

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

7 717

28 730,2

26

-3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 509

28 398,4

27

-10

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 627

28 254,0

28

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 573

28 049,1

29

-13

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 184

27 461,4

30

+8

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

4 312

26 616,3

31

-7

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 780

26 532,8

32

-6

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

4 686

25 283,8

33

+4

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 304

24 928,1

34

+15

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 288

24 858,0

35

-2

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 192

23 525,3

36

-1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 461

23 496,7

37

+41

УЙБА Владимир Викторович

Коми

4 161

22 915,2

38

-13

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

3 219

21 821,3

39

-3

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 857

21 542,2

40

+4

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 507

20 926,7

41

+4

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 249

20 641,1

42

+4

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 613

18 657,7

43

+12

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 134

17 925,4

44

+10

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

6 256

17 806,1

45

-11

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2 652

17 790,5

46

+2

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

3 501

17 045,0

47

+13

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 109

16 832,6

48

-7

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2 917

16 043,4

49

+1

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 778

15 949,1

50

-10

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 343

15 352,1

51

-4

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 480

15 323,0

52

-25

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5 156

15 318,0

53

+6

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 401

14 705,3

54

+15

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 057

13 375,0

55

+8

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 619

13 322,8

56

-3

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 692

12 902,3

57

-15

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

3 212

12 808,2

58

-36

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 914

12 588,6

59

+3

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 874

11 933,0

60

-2

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 502

11 927,3

61

+3

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 393

11 511,3

62

-6

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2 084

11 501,0

63

+9

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 220

10 190,0

64

+1

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

1 738

10 002,0

65

+1

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 737

9 636,1

66

+13

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

2 194

9 268,0

67

+3

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 188

9 081,0

68

-1

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 422

9 025,0

69

-12

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 402

8 761,0

70

+6

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 139

8 674,1

71

-10

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 548

8 657,4

72

-20

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 070

8 617,2

73

-5

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 468

8 198,4

74

-1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

2 569

7 913,0

75

+2

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 864

7 367,0

76

-2

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 335

7 038,0

77

-6

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 816

6 316,7

78

+6

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 783

5 249,1

79

+3

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 424

4 765,2

80

-5

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 226

4 576,0

81

-1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 009

4 159,0

82

-31

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

516

3 947,0

83

+2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

678

3 383,0

84

-3

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

797

3 237,0

85

-2

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

506

2 527,0


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

04.06 / Дмитрий Миронов подписал соглашение о строительстве завода по производству электробусов в Рыбинске

31.05 / Без чудес и энтузиазма

29.05 / ФБК и НОД поддержали акцию протеста ЕР

27.05 / Ярославская область на 19 месте

26.05 / В Рыбинске заработает гёрлшеринг

20.05 / Дмитрий Миронов побывал с рабочим визитом в Рыбинске

14.05 / «За справедливость и правду еще повоюем»

13.05 / Медиарейтинг губернаторов за апрель

28.04 / «ВКонтакте» как политический провокатор

26.04 / Выборы закончились жалобами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика