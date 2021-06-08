Медиарейтинги губернаторов
08.06.2021, 8:48, Детали
Теги: Миронов, Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В мае 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов ухудшил свои позиции – 16 место в ЦФО (-4) и 71 место по России (-10).
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
44 802
|
312 000,3
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
32 628
|
146 731,7
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 062
|
47 599,1
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 509
|
28 398,4
|
5
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 573
|
28 049,1
|
6
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 507
|
20 926,7
|
7
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 249
|
20 641,1
|
8
|
0
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 613
|
18 657,7
|
9
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
6 256
|
17 806,1
|
10
|
+1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 109
|
16 832,6
|
11
|
+3
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 057
|
13 375,0
|
12
|
+1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 393
|
11 511,3
|
13
|
+3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 220
|
10 190,0
|
14
|
-4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 402
|
8 761,0
|
15
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 139
|
8 674,1
|
16
|
-4
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 548
|
8 657,4
|
17
|
0
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 569
|
7 913,0
|
18
|
-3
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 816
|
6 316,7
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО “РЖД” Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал “Восточный” для поездов дальнего следования. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для людей с инвалидностью в Южном административном округе. Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде “Локомотива” с домашнего стадиона “РЖД Арена” в “Лужники”. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр обучения предпринимательству “Бизнес.Техноград” на ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении возраста родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка с 30 до 35 лет включительно.
Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл в Измайловском парке павильон “Здоровая Москва”, в котором можно будет бесплатно проверить свое здоровье. Проходка участка тоннеля “Пыхтино” до “Рассказовки” Калининско-Солнцевской линии метро началась в Москве, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по этой линии метро можно будет добраться до аэропорта Внуково.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье. Глава Московской области Андрей Воробьев вручил губернаторскую премию “Медиана” лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы Подмосковья. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы, а также посетил главный военный Парад на Красной площади вместе с сыновьями и супругой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона привиться от коронавируса в период майских праздников.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что самую загруженную в регионе станцию Железнодорожная сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которая станет частью МЦД-4. Образовательный кластер по образцу сочинского центра “Сириус” будет создан в городе Долгопрудный на базе “Физтех-лицея” имени Петра Капицы; ход строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба облправительства.
В Тверской области открылась железнодорожная станция «Ржевский мемориал». Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО “РЖД” Олег Белозеров вручили награды специалистам, участвовавшим в строительстве станции “Ржевский мемориал” в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО “РЖД” Олег Белозеров возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в Тверской области. 9 мая губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя принял участие в торжественном запуске работ по расширению завода «Шелл» в Тверской области. Помимо этого, губернатор Игорь Руденя посетил с рабочей поездкой Калязинский район Тверской области.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Тамбовской области Александра Никитина (+3), губернатора Смоленской области Алексея Островского (+3) и губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+3).
На расширенном заседании Тамбовской областной Думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации региона за 2020 год выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Смоленской областной Думы.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу перед профильными службами и муниципальными органами власти в оперативном порядке отработать все мероприятия, связанные с восстановлением жизнеобеспечения населенных пунктов, которые пострадали во время шквалистого ветра.
Главы регионов России в мае 2021 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
44 802
|
312 000,3
|
2
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
14 977
|
180 704,5
|
3
|
+4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
23 772
|
176 022,9
|
4
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
32 628
|
146 731,7
|
5
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
9 270
|
94 312,2
|
6
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
10 779
|
78 746,6
|
7
|
-3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
14 414
|
64 982,6
|
8
|
+4
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
9 949
|
64 788,1
|
9
|
0
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 735
|
60 040,8
|
10
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 662
|
53 452,0
|
11
|
-3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 062
|
47 599,1
|
12
|
+1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10 873
|
44 811,0
|
13
|
+1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 525
|
39 590,9
|
14
|
+4
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 694
|
39 474,1
|
15
|
+13
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
6 729
|
38 794,4
|
16
|
+4
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 415
|
37 871,1
|
17
|
+12
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 671
|
37 655,2
|
18
|
+21
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 692
|
37 529,4
|
19
|
-8
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4 064
|
35 125,0
|
20
|
+23
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 693
|
33 750,6
|
21
|
+10
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 459
|
33 700,3
|
22
|
-1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 333
|
31 289,6
|
23
|
-4
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 125
|
31 224,2
|
24
|
+8
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
5 847
|
29 836,6
|
25
|
-10
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
7 717
|
28 730,2
|
26
|
-3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 509
|
28 398,4
|
27
|
-10
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 627
|
28 254,0
|
28
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 573
|
28 049,1
|
29
|
-13
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 184
|
27 461,4
|
30
|
+8
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
4 312
|
26 616,3
|
31
|
-7
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 780
|
26 532,8
|
32
|
-6
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
4 686
|
25 283,8
|
33
|
+4
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 304
|
24 928,1
|
34
|
+15
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 288
|
24 858,0
|
35
|
-2
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 192
|
23 525,3
|
36
|
-1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 461
|
23 496,7
|
37
|
+41
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
4 161
|
22 915,2
|
38
|
-13
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
3 219
|
21 821,3
|
39
|
-3
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 857
|
21 542,2
|
40
|
+4
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 507
|
20 926,7
|
41
|
+4
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 249
|
20 641,1
|
42
|
+4
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 613
|
18 657,7
|
43
|
+12
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 134
|
17 925,4
|
44
|
+10
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
6 256
|
17 806,1
|
45
|
-11
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 652
|
17 790,5
|
46
|
+2
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
3 501
|
17 045,0
|
47
|
+13
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 109
|
16 832,6
|
48
|
-7
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 917
|
16 043,4
|
49
|
+1
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 778
|
15 949,1
|
50
|
-10
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 343
|
15 352,1
|
51
|
-4
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 480
|
15 323,0
|
52
|
-25
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5 156
|
15 318,0
|
53
|
+6
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 401
|
14 705,3
|
54
|
+15
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 057
|
13 375,0
|
55
|
+8
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 619
|
13 322,8
|
56
|
-3
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 692
|
12 902,3
|
57
|
-15
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
3 212
|
12 808,2
|
58
|
-36
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 914
|
12 588,6
|
59
|
+3
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 874
|
11 933,0
|
60
|
-2
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 502
|
11 927,3
|
61
|
+3
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 393
|
11 511,3
|
62
|
-6
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2 084
|
11 501,0
|
63
|
+9
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 220
|
10 190,0
|
64
|
+1
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
1 738
|
10 002,0
|
65
|
+1
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 737
|
9 636,1
|
66
|
+13
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 194
|
9 268,0
|
67
|
+3
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 188
|
9 081,0
|
68
|
-1
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 422
|
9 025,0
|
69
|
-12
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 402
|
8 761,0
|
70
|
+6
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 139
|
8 674,1
|
71
|
-10
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 548
|
8 657,4
|
72
|
-20
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 070
|
8 617,2
|
73
|
-5
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 468
|
8 198,4
|
74
|
-1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 569
|
7 913,0
|
75
|
+2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 864
|
7 367,0
|
76
|
-2
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 335
|
7 038,0
|
77
|
-6
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 816
|
6 316,7
|
78
|
+6
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 783
|
5 249,1
|
79
|
+3
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 424
|
4 765,2
|
80
|
-5
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 226
|
4 576,0
|
81
|
-1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 009
|
4 159,0
|
82
|
-31
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
516
|
3 947,0
|
83
|
+2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
678
|
3 383,0
|
84
|
-3
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
797
|
3 237,0
|
85
|
-2
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
506
|
2 527,0
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