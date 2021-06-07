В Рыбинске проведут выездную вакцинацию животных от бешенства
07.06.2021, 10:37, Объявления
Теги: Здоровье, Общество, Экология
9 и 11 июня Рыбинская районная ветеринарная станция проведет бесплатную выездную вакцинацию животных от бешенства в микрорайонах Мариевка, Гагаринский, Полиграф, Ягутка, им. Кирова, Копаево.
9 июня
10:00 – 10:45 микрорайон Мариевка, ул. Юбилейная, 51 (автостоянка у магазина «Пятерочка»)
11:00 – 11:45 Гагаринский микрорайон, ул. Гагарина, 9 (у почты)
12:00 – 12:45 микрорайон Полиграф, ул.Куйбышева, 38 со стороны ул. Ухтомского (автостоянка напротив ресторана «Виктория»)
11 июня
10:00 – 10:30 микрорайон Ягутка, ул. Пилоставная, 5а (у магазина «Продукты»)
10:45 – 11:30 микрорайон им. Кирова (Кировский поселок), у остановки «Улица Нефтяников», напротив магазина
11:45 – 12:15 микрорайон Копаево, ул.Ошурковская/Механизации, 1, у магазина (напротив остановки «ул. Механизации»)
12:30 – 13:00 микрорайон Копаево, ул. Крамского, 6 (у почты)
– Вакцинация животных отечественным препаратом «Рабикан» проводится бесплатно. Убедительно просим жителей предоставить своих домашних питомцев для вакцинации, чтобы уберечь и животных, и их владельцев от опасного смертельного заболевания, – подчеркнула главный ветеринарный врач Рыбинской районной ветеринарной станции Анна Смирнова.
По желанию владельцев на выездных мероприятиях можно вакцинировать собак и кошек комплексными (отечественными и импортными) вакцинами. Эта услуга оказывается на платной основе.
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