В Рыбинске проведут выездную вакцинацию животных от бешенства
 

В Рыбинске проведут выездную вакцинацию животных от бешенства

07.06.2021, 10:37, Объявления
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9 и 11 июня Рыбинская районная ветеринарная станция проведет бесплатную выездную вакцинацию животных от бешенства в микрорайонах Мариевка, Гагаринский, Полиграф, Ягутка, им. Кирова, Копаево.

9 июня

10:00 – 10:45 микрорайон Мариевка, ул. Юбилейная, 51 (автостоянка у магазина «Пятерочка»)
11:00 – 11:45 Гагаринский микрорайон, ул. Гагарина, 9 (у почты)
12:00 – 12:45 микрорайон Полиграф, ул.Куйбышева, 38 со стороны ул. Ухтомского (автостоянка напротив ресторана «Виктория»)

11 июня

10:00 – 10:30 микрорайон Ягутка, ул. Пилоставная, 5а (у магазина «Продукты»)
10:45 – 11:30 микрорайон им. Кирова (Кировский поселок), у остановки «Улица Нефтяников», напротив магазина
11:45 – 12:15 микрорайон Копаево, ул.Ошурковская/Механизации, 1, у магазина (напротив остановки «ул. Механизации»)
12:30 – 13:00 микрорайон Копаево, ул. Крамского, 6 (у почты)

– Вакцинация животных отечественным препаратом «Рабикан» проводится бесплатно. Убедительно просим жителей предоставить своих домашних питомцев для вакцинации, чтобы уберечь и животных, и их владельцев от опасного смертельного заболевания, – подчеркнула главный ветеринарный врач Рыбинской районной ветеринарной станции Анна Смирнова.

По желанию владельцев на выездных мероприятиях можно вакцинировать собак и кошек комплексными (отечественными и импортными) вакцинами. Эта услуга оказывается на платной основе.



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