В Волжском парке начались работы по благоустройству

03.06.2021, 16:17, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Капитальный ремонт

На первом этапе под территорией парка должны проложить новые коммуникации. И только после этого подрядная организация приступит к асфальтированию и приведению объекта в порядок.

Основные работы в Волжском парке сейчас заключаются в прокладке подземных коммуникаций. Водоканал выполнил свою часть работ, заменил трубы вдоль парка. Теперь очередь — линий электропередач.

— Сейчас ведётся подготовка к прокладке электрических коммуникаций. Подрядчику необходимо уложить 4,7 километра кабельных линий для освещения участка у балюстрады и у Аллеи Славы, — сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В парк завезли бордюры, но приступят к их монтажу, когда закончат с электрическими сетями. Тогда же начнётся основной этап благоустройства — асфальтирование тротуаров, установка фонарей и парковой мебели, строительство велодорожки и сцены на балюстраде. Где в будущем станут проходить городские праздники и творческие вечера.

Закончить благоустройство Волжского парка подрядчик (компания «Крепыш») должен к августу.

Пресс-служба администрации города Рыбинск