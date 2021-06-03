В Волжском парке начались работы по благоустройству
 

В Волжском парке начались работы по благоустройству

03.06.2021, 16:17, Новости
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На первом этапе под территорией парка должны проложить новые коммуникации. И только после этого подрядная организация приступит к асфальтированию и приведению объекта в порядок.

Основные работы в Волжском парке сейчас заключаются в прокладке подземных коммуникаций. Водоканал выполнил свою часть работ, заменил трубы вдоль парка. Теперь очередь — линий электропередач.

— Сейчас ведётся подготовка к прокладке электрических коммуникаций. Подрядчику необходимо уложить 4,7 километра кабельных линий для освещения участка у балюстрады и у Аллеи Славы, — сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В парк завезли бордюры, но приступят к их монтажу, когда закончат с электрическими сетями. Тогда же начнётся основной этап благоустройства — асфальтирование тротуаров, установка фонарей и парковой мебели, строительство велодорожки и сцены на балюстраде. Где в будущем станут проходить городские праздники и творческие вечера.

Закончить благоустройство Волжского парка подрядчик (компания «Крепыш») должен к августу.

Пресс-служба администрации города Рыбинск



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