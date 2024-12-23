Ведущий инженер рассказал как устранить протечки в мембранной кровле по причине конденсата

Когда я сталкиваюсь с проблемой протечек в мембранной кровле, особенно в зимний период, я понимаю, что это может быть связано с конденсатом. Конденсат – это не просто влага, которая появляется на поверхности, это серьезная проблема, которая может привести к значительным повреждениям кровли и внутренних помещений. В этой статье я поделюсь своим многолетним опытом работы в компании “Анконс” и знаниями о том, как можно устранить протечки мембранной кровли, вызванные конденсатом.

Почему возникает конденсат?

Конденсат образуется, когда теплый влажный воздух из помещения соприкасается с холодной поверхностью кровли. Это может происходить из-за нескольких причин:

Негерметичные стыки стен и кровли, через которые проникает теплый воздух.

Неправильная укладка теплоизоляционного слоя, что приводит к его деформации и образованию щелей.

Негерметичные примыкания теплоизоляционного слоя к проходкам кровли.

Негерметичность вентиляционных систем и инженерного оборудования на кровле.

Как устранить протечки по причине конденсата?

Устранение протечек, вызванных конденсатом, требует комплексного подхода. Вот шаги, которые я предпринимаю:

Осмотр и диагностика: Первым делом я осматриваю места протечек внутри здания. Если протечка была, но в момент осмотра её нет, я использую фотографии и карты протечек, составленные персоналом заказчика. Это помогает точно определить участок кровли, требующий внимания. Перенос мест протечек на кровлю: Определив участок обследования, я осматриваю поверхность кровли, проходки вентиляционных систем, герметичность примыканий, ищу механические и технологические повреждения, проверяю сварные швы. Все это может привести к образованию конденсата. Устранение причин протечек: Монтаж дополнительной теплоизоляции на стены или металлические конструкции, чтобы предотвратить проникновение теплого воздуха.

Герметизация щелей примыканий, чтобы исключить возможность проникновения влаги.

Установка уплотнительной ленты для предотвращения образования конденсата. Проверка и контроль: После выполнения работ я провожу повторный осмотр, чтобы убедиться, что все меры были приняты правильно и протечки устранены.

Профилактика протечек

Чтобы предотвратить появление протечек в будущем, я рекомендую:

Регулярно проводить осмотр кровли, минимум один раз в год, на наличие механических повреждений.

Проверять состояние герметизирующих материалов всех примыканий и герметичность сварных швов.

Устранять все найденные повреждения немедленно.

Очищать ендовы кровли и не допускать засоров водосточных воронок.

Ответы на важные вопросы

Можно ли устранить протечки мембранной кровли зимой?

Да, можно. Хотя найти повреждения кровли зимой сложнее из-за снега и ледяной корки, устранить протечки можно в любое время года. Это вопрос времени и затрат.

Какие материалы использовать для аварийного ремонта?

Для аварийного ремонта можно использовать битумные материалы или полимерно-битумную ленту. Однако следует помнить, что они несовместимы с ПВХ-мембраной и могут привести к её разрушению. Поэтому после устранения аварийной ситуации необходимо заменить участки кровли.

Можно ли предотвратить протечки мембранной кровли?

Да, регулярное обследование кровли и своевременное устранение дефектов помогут предотвратить появление протечек. Особое внимание следует уделять герметизации примыканий и состоянию сварных швов.

Какие гарантии предоставляются на устранение протечек?

Мы предоставляем гарантию на то, что протечка будет устранена и не появится снова в этом месте, если выполнен полный комплекс работ. Если работы проводятся поэтапно, гарантия выдается только на выполненные работы.