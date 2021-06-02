В Рыбинске появится памятник случайному туристу

02.06.2021, 13:13, Эксклюзив

Теги: Бизнес, История, Кино, Образование, Общество, Праздник, Сарказм, Туризм

Отсутствие туристических теплоходов не должно снизить привлекательность Рыбинска для гостей, решили в мэрии города.

– Наш город знаменит не только своей 950-летней историей и затопляемым причалом, но и местами съёмок ряда мировых киношедевров, – отметили в пресс-службе. – Поэтому принято решение – установить в центре старого Рыбинска памятник случайному туристу.

Прообразом скульптуры станет Остап Бендер, проездом оказавшийся в городе, в котором он встретил невесту и получил ключи от квартиры, где деньги лежат.

При этом, по словам представителя оргкомитета праздника, на открытие памятника приедет как минимум один из потомков предпринимателя, который уже подготовил для рыбинцев несколько приятных сюрпризов.

– С Рыбинском меня связывает не только происхождение, но и давняя страсть к кино, – рассказал Ибрагим Грицацуев-Бендер, правнук главного героя «Двенадцати стульев». – И когда я узнал, что в вашем городе будут снимать байопик про моих родителей, я сразу приехал на съёмки, и даже, вы не поверите, снялся в одной из эпизодических ролей.

По словам потомка Остапа Бендера, ныне успешного бизнесмена, он планирует посетить Рыбинск в дни празднования 950-летнего юбилея и сделать городу пару подарков.

Во-первых, открыть образовательный центр точных наук «Астролябия».

– Мэр города заверил меня, что помещение для занятий на Волжской набережной уже подготовлено, сейчас я закупаю необходимую мебель и оборудование, а также оформляю лицензию на просветительскую деятельность, – пояснил господин Грицацуев-Бендер. – И если все пойдет по плану, то торжественное открытие состоится в первых числах августа.

Во-вторых, в личном архиве его предков, нашлась уникальная романо-угорская летопись, в которой упоминается некая Усть-Шексна, слобода на обеих берегах Волги, богатая рыбой и волхвами.

– Я не могу утверждать, что в летописи идёт речь о Рыбинске, но думаю ваши историки смогут разобраться, – отметил меценат. – По словам одного из близких друзей моего прадеда, Остап Ибрагимович нашел её в какой-то старой мебели, привезенной ещё из Старгорода.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что действительно, скан летописи они получили и уже передали для изучения в академию наук.

Что касается образовательного центра, по их словам, работы ещё предстоит много, а времени до открытия осталось мало.

– Мы готовы принять любую помощь, как от жителей Рыбинска, так и от любых неравнодушных граждан и организаций, – отметил представитель мэрии. – Финансовую помощь просим направлять в адрес центра «Астролябия» по нижеуказанным реквизитам.

Реквизиты образовательного центра точных наук:

Яндекс.Деньги – 410011013132383

WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090