Ярославская область на 19 месте
27.05.2021, 15:15, Детали
Теги: Политика, СМИ
Компания “Медиалогия” подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу «Медиалогии». Период исследования: апрель 2021 года.
Лидерами медиарейтинга стали Краснодарский край, Московская область и Самарская область.
ТОП-20 регионов РФ:
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
Медиа Индекс
|
1
|
Краснодарский край
|
31 538,7
|
2
|
Московская область
|
28 677,9
|
3
|
Самарская область
|
25 928,9
|
4
|
Нижегородская область
|
24 450,4
|
5
|
Приморский край
|
21 063,5
|
6
|
Башкортостан
|
20 105,3
|
7
|
Санкт-Петербург
|
19 792,5
|
8
|
Красноярский край
|
18 482,3
|
9
|
Тюменская область
|
18 206,2
|
10
|
Новосибирская область
|
17 803,4
|
11
|
Волгоградская область
|
17 454,8
|
12
|
Тверская область
|
16 176,0
|
13
|
Ленинградская область
|
15 652,5
|
14
|
Пермский край
|
15 479,6
|
15
|
Челябинская область
|
14 957,8
|
16
|
Татарстан
|
14 297,0
|
17
|
Свердловская область
|
14 076,0
|
18
|
Ставропольский край
|
13 812,7
|
19
|
Ярославская область
|
12 949,6
|
20
|
Липецкая область
|
12 652,8
СМИ сообщали, что в Краснодарском крае прошел полуфинал конкурса “Мастера гостеприимства”, который проходит в рамках нацпроекта “Образование”. Также СМИ сообщали, что власти Краснодарского края запустили голосование по выбору зеленых зон для благоустройства, которые реконструируют по национальному проекту “Жилье и городская среда” в 2022 году. Помимо этого, Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда, за последние пять лет только благодаря реализации крупных нацпроектов и инвестпроектов в регионе появилось около 19 тыс. новых рабочих мест.
СМИ сообщали, что более 180 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Московской области до 1 июня, камеры установят для быстрого реагирования на скопление отходов на контейнерных площадках в рамках нацпроекта “Экология”. Также СМИ сообщали, что на 1,5 тыс. пешеходных переходах в Подмосковье в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” появится подсветка. Помимо этого, в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” на территории Московской области построят и отремонтируют свыше 2 тыс. дорог.
СМИ сообщали, что в Самарской области построят центры специализированной подготовки по боксу и художественной гимнастике в рамках федерального проекта “Спорт – норма жизни” нацпроекта “Демография”. Также СМИ сообщали, что в Самаре в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” открылся региональный центр услуг для предпринимателей “Мой бизнес”. Помимо этого СМИ сообщали, что ремонтируемые дороги в Самарской области для удобства граждан оснастили информационными стендами в рамках нацпроекта “Безопасные качественные автомобильные дороги”.
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