Ярославская область на 19 месте

27.05.2021, 15:15, Детали

Теги: Политика, СМИ

Компания “Медиалогия” подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу «Медиалогии». Период исследования: апрель 2021 года.

Лидерами медиарейтинга стали Краснодарский край, Московская область и Самарская область.

ТОП-20 регионов РФ:

Место в рейтинге Регион Медиа Индекс 1 Краснодарский край 31 538,7 2 Московская область 28 677,9 3 Самарская область 25 928,9 4 Нижегородская область 24 450,4 5 Приморский край 21 063,5 6 Башкортостан 20 105,3 7 Санкт-Петербург 19 792,5 8 Красноярский край 18 482,3 9 Тюменская область 18 206,2 10 Новосибирская область 17 803,4 11 Волгоградская область 17 454,8 12 Тверская область 16 176,0 13 Ленинградская область 15 652,5 14 Пермский край 15 479,6 15 Челябинская область 14 957,8 16 Татарстан 14 297,0 17 Свердловская область 14 076,0 18 Ставропольский край 13 812,7 19 Ярославская область 12 949,6 20 Липецкая область 12 652,8

СМИ сообщали, что в Краснодарском крае прошел полуфинал конкурса “Мастера гостеприимства”, который проходит в рамках нацпроекта “Образование”. Также СМИ сообщали, что власти Краснодарского края запустили голосование по выбору зеленых зон для благоустройства, которые реконструируют по национальному проекту “Жилье и городская среда” в 2022 году. Помимо этого, Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда, за последние пять лет только благодаря реализации крупных нацпроектов и инвестпроектов в регионе появилось около 19 тыс. новых рабочих мест.

СМИ сообщали, что более 180 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Московской области до 1 июня, камеры установят для быстрого реагирования на скопление отходов на контейнерных площадках в рамках нацпроекта “Экология”. Также СМИ сообщали, что на 1,5 тыс. пешеходных переходах в Подмосковье в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” появится подсветка. Помимо этого, в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” на территории Московской области построят и отремонтируют свыше 2 тыс. дорог.

СМИ сообщали, что в Самарской области построят центры специализированной подготовки по боксу и художественной гимнастике в рамках федерального проекта “Спорт – норма жизни” нацпроекта “Демография”. Также СМИ сообщали, что в Самаре в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” открылся региональный центр услуг для предпринимателей “Мой бизнес”. Помимо этого СМИ сообщали, что ремонтируемые дороги в Самарской области для удобства граждан оснастили информационными стендами в рамках нацпроекта “Безопасные качественные автомобильные дороги”.