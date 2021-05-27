Долги и потери рыбинского бюджета

27.05.2021, 15:36, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Капитальный ремонт, Муниципальный совет, Общество

Депутаты муниципального совета заслушали отчет главы Рыбинска о работе администрации города, а также утвердили очередные изменения в бюджет.

Кроме того, директор департамента финансов Надежда Петухова отчиталась об исполнении бюджета за 2020 год и первый квартал текущего.

Олег Леонтьев поинтересовался у докладчицы расходами на использование программы (приложения) «Мой дом». Оказалось, город платит за ее использование 500 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, депутата заинтересовала задолженность администрации по оплате за капитальный ремонт муниципального жилья.

Отметим, кредиторская задолженность администрации Рыбинска перед региональным фондом капитального ремонта увеличилась за 2020 год на 14,8 млн рублей и практически достигла 135 миллионов (в том числе просроченная 14,6 млн за период с 2015 года)

Как выяснилось, долг уже превысил 147 миллионов.

– Мы в прошлом году направили всего 9 млн рублей на погашение задолженности, – пояснила Надежда Петухова.

В ответ Олег Леонтьев напомнил, что плата за капремонт включена в «найм муниципального жилья», после чего, вместо докладчика, слово взял директор муниципальной «Рыбинская управляющая компания» и председатель комиссии по бюджету Александр Сивков.

– По муниципальным квартирам ответственность по оплате за капитальный ремонт несет город, – начал с прописных истин депутат. – Люди платят за найм жилья, но эти вещи – разные. И мешать одно с другим здесь не надо.

– Но люди же платят (за найм, из которого город платит фонду), – уточнил Олег Леонтьев.

– Я уверяю вас, что люди платят, но не в полном объеме. Неплатежи были, есть и будут, – ответил председатель комиссии. – И сваливать в одну кучу платежи за найм жилья и исполнение городом своих обязательств по оплате капитального ремонта (муниципального) жилья не надо. Это абсолютно разные вещи.

То есть, из логики Александра Сивкова, обязанность нанимателей муниципального жилья оплачивать сбор за капитальный ремонт не означает, что администрация города должна перечислять собранные средства тому, кому они предназначаются – региональному фонду капитального ремонта.

Игорь Варатков поинтересовался динамикой бюджета, на что растут расходы больше всего.

– Социальные выплаты всегда больше, – пояснила Надежда Петухова. А к этому надо добавить еще постоянный рост зарплат работников муниципальных учреждений и самих чиновников.

Впрочем, это федеральная политика, а рыбинские финансы почти на три четверти формируется за счет субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов.

В целом, прошедший год оказался непростым для рыбинского бюджета. Несмотря на рост расходов и доходов, город потерял порядка 140 млн рублей в виде выпадающих доходов, а компенсировали из областного бюджета всего 14 миллионов (еще 5 поступило в 2021 году).

Так, в 2020 году Рыбинск лишился 50 млн рублей из-за того, что выплаты по больничным листам перевели в Ярославль, 37 миллионов из-за снижения сбора НДФЛ, а также из-за отсрочки по остальным платежам, предоставленным из-за пандемии коронавирусной инфекции.

То есть, потери городского бюджета от пандемии оказались на уровне долга перед Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ярославской области.