​Дом Рыбакова в Рыбинске по решению суда будет изъят у собственника

21.05.2021, 11:59, Новости

Теги: Архитектура, Суд

Суд удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия об изъятии у собственника дома Рыбакова на улице Герцена в Рыбинске.

Этот уникальный образец архитектуры в стиле модерн XX века находится в аварийном состоянии. Здание заброшено, окна выбиты, отсутствует кровля.

– Изъятие является крайней мерой, которая принимается только в случае неоднократного нарушения требований законодательства, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – В адрес собственника объекта направлялись охранное обязательство, предписание о необходимости проведения мероприятий по сохранению объекта, но они исполнены не были. Кроме того, департамент обращался с иском в суд о понуждении собственника выполнить консервацию объекта, но решение суда также не было исполнено. Владелец здания был оштрафован, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, так и не предпринял.

После того как решение суда вступит в законную силу, департаментом будет направлено представление в адрес соответствующего органа по управлению государственным и муниципальным имуществом об организации продажи здания с публичных торгов. Прежнему собственнику передадут вырученную от продажи сумму за вычетом расходов на проведение публичных торгов и стоимости восстановительных работ.

– По закону обязанность по содержанию памятников в надлежащем состоянии возложена на собственников, – сказал заместитель председателя правительства области Роман Колесов. – В связи с этим очень важно своевременно дать ответственным лицам необходимые разъяснения о соблюдении требований законодательства. Профилактика правонарушений необходима для сохранения исторически значимых объектов и реализации одной из ключевых задач национального проекта «Культура» – по обеспечению доступа населения к культурным ценностям. Работа в данном направлении будет продолжена.