Начался ремонт Лоцманской биржи

Проект по восстановлению здания рассчитан на пять лет.

Средства на реставрацию выделил инвестор — Средне-Невский судостроительный завод, которого удалось привлечь при содействии благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области». В этом году на Лоцманской бирже будет заменена кровля.

Работы по ремонту кровли ведёт компания ООО «Верхневолжская производственная сеть». До 1 декабря подрядчик должен выполнить частичную замену обрешетки, усиление стропильной системы, где это необходимо, обновить кровлю.

— Мы не меняем конструктив, здесь будет повторяться то проектное решение, которое было изначально. Наша задача обновить кровлю. Оцинкованную фальцевую кровлю заменим на двойной фальц с полимерным покрытием. Материал долговечный, не ухудшит эксплуатационные характеристики. Стоимость работ пять миллионов рублей, — рассказал начальник управления строительства Алишер Рустамов.

Кроме ремонта кровли проект по восстановлению здания Лоцманской биржи включает в себя внутреннюю отделку и замену инженерных сетей. Эти работы будут выполнены в последующие четыре года.

На вышеперечисленные работы инвестор готов выделить 123 млн рублей.

В 2021 году реставрационные работы на здании Лоцманской биржи были приурочены к юбилею памятника архитектуры и юбилею Рыбинска.

Пресс-служба администрации Рыбинска