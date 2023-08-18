Долги реально спишут?

– Сын уже 4 месяца, как сидит без работы, а у него кредитов почти на 300 тысяч, да еще алименты на ребенка нужно платить. Банк уже подавал на него в суд за долги, только не нашли, что с него взять – имущества никакого нет. Но долг растет, и мы решили обратиться в компанию, которая обещает списать долги. За это тоже придется заплатить. Только есть ли гарантии, что помогут? – Алевтина Г., пенсионерка, Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Скорее всего, через подобную рекламу продают свои услуги так называемые «раздолжнители». В лучшем случае они станут посредниками при решении вопроса о реструктуризации долга или рассрочки. Но эти меры может согласовать и сам заемщик, обратившись с заявлением в банк или МФО. При этом ему не придется платить за услугу помощникам.

Кроме того, такие фирмы предлагают банкротство граждан. Но и в этом случае прибегать к платной услуге посредников вовсе не обязательно. При сумме всех долгов до 500 тысяч рублей человек может сам инициировать внесудебную процедуру банкротства, для этого нужно обратиться в МФЦ. В расчет общей суммы долгов входят в том числе суммы по займам и кредитам, включая проценты по ним, задолженность по налогам и сборам, по алиментам и договорам поручительства. Размер долга определяется на дату подачи заявления в МФЦ. Процедура такого внесудебного банкротства бесплатная (должник не платит даже госпошлину) и занимает 6 месяцев.

В случае, когда внесудебное банкротство успешно завершится, долги на самом деле спишутся. Но при этом у банкрота появится ряд негативных последствий. Так, например, информация о банкротстве в течение 5 лет будет отражаться в кредитной истории, то есть вновь получить деньги в долг будет практически невозможно.

Важно помнить, что банкротство – это крайний случай, когда все другие варианты выбраться из долгов уже опробованы. Прежде чем пойти на этот шаг, попытайтесь договориться с банками об отсрочке платежей, пока не будет решен вопрос с трудоустройством. На это время можно будет взять кредитные каникулы или реструктурировать долг.

И еще важный момент. Под рекламой списания долгов часто прячутся мошенники. Они обещают решить вопрос с действующими кредитами, берут деньги за свои услуги и исчезают. Будьте бдительны!