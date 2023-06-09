В Рыбинске проведут очередную реставрацию Мучного гостиного двора

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» рассмотрело проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Мучного гостиного двора», 1790 – 1877 годов постройки в Рыбинске Ярославской области. Региональная экспертная организация, выдавшая положительное заключение, использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Ансамбль Мучного гостиного двора, построенный в 1790-1877 гг., имеет важное градостроительное значение в формировании исторической застройки города и занимает площадь квартала, ограниченного Волжской набережной, Красной площадью, Крестовой и Стоялой улицами.

Здание, ставшее центром торговли зерном и мукой, построено во времена царствования Екатерины II согласно первому регулярному плану города. Образцом для его постройки стали высочайше утверждённые «фасады примерные», разработанные столичными архитекторами.

Гостиный двор представлял собой единое двухэтажное здание, выстроенное по периметру квартала, с четырьмя сквозными проездными арками, связывавшими Волжскую набережную с Крестовой улицей. Вдоль его фасадов в первом этаже проходила открытая галерея, раскрывающаяся арочными проёмами с одной стороны на городскую улицу, а с другой – в торговые лавки, имевшие во втором этаже жилые помещения в три окна по фасаду.

Внутри двора размещалась «Важня» – помещение для взвешивания товаров и 20 деревянных лавок, занимаемых мясной торговлей, – с главными городскими весами. Иметь лавку в Мучном гостином дворе было престижно, поэтому самые именитые рыбинские купцы имели здесь свои торговые точки.

Существующий северный двухэтажный корпус Мучного гостиного двора дошёл до нас со значительными переделками. В 1960-е гг. были заложены арочные проёмы, в закладках некоторых арок устроены окна.

С 25 июля 1997 года внутри Мучного гостиного двора открыт Мытный рынок. В бывших лавках ныне находятся различные магазины, конторы, офисы.

Проектной документацией, которую одобрила государственная экспертиза в строительстве Ярославской области, предусмотрено проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В помещении площадью порядка 500 кв. м, расположенном в северной части памятника, запланирован комплекс работ по укреплению фундамента, замене кровли и коммуникаций. Также проектом предусмотрены отделочные работы, включая перепланировку помещения.

Застройщик – Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская производственная сеть».