Владимир Путин поддержал предложение о присвоении Рыбинску звания «Город трудовой доблести»

20.05.2021, 16:16, Новости

Теги: Администрация, Война, Муниципальный совет, Путин

Сегодня на заседание оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести».

В их число вошёл Рыбинск.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» в четверг обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести». По его словам, эти города достойны звания не только из-за колоссальной поддержки людей — вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук.

В списке Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре.

– Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и с общественным организациями, и с людьми на местах, в регионах. Поэтому так и будем действовать дальше, – сказал Владимир Путин.

С инициативой о присвоении почетного звания Рыбинску и официального признания трудовых заслуг в 2020 году выступили депутаты муниципального совета и глава города Денис Добряков. Основания претендовать на этот статус подтвердило заключение РАН.

Инициативу поддержали горожане, приняв участие в голосовании, организованном «Единой Россией». Ходатайство подписали городские депутаты и депутаты ярославской областной яумы. Губернатор региона Дмитрий Миронов отметил, что «трудовой подвиг нашего города должен быть увековечен в памяти потомков».

С осени 1941 года рыбинские предприятия развернули массовое производство минометов, противотанковых ежей, военных катеров, шанцевого инструмента, обмундирования. В короткий срок был освоен выпуск военной продукции. Промышленность города была полностью переведена на военные рельсы. Все крупные городские предприятия, в их числе завод дорожных машин, завод полиграфмашин, завод катеростроения «Вымпел», Рыбинский моторостроительный завод выпускали продукцию для нужд фронта. В целом за время войны металлообрабатывающие заводы города отправили фронту 62 тысячи вагонов военной продукции.

Рыбинская ГЭС в декабре 1941 года начала выработку электроэнергии и сыграла важную роль в обеспечении столицы, особенно в период битвы за Москву.

В годы войны военную продукцию выпускали не только крупные металлообрабатывающие предприятия города, но и небольшие заводы и фабрики. Так спичечная фабрика «Маяк» кроме своей основной продукции выпускала запалы к бутылкам с зажигательной смесью для уничтожения танков. Рыбинский кожзавод также переориентировал выпуск своей продукции для нужд фронта. В это сложное время здесь был разработан новый ускоренный метод дубления, который вошёл в историю как «Рыбинский».

Швейные мастерские шили обмундирование для воинов Красной Армии. В тяжелых условиях военного времени объем выпускаемой предприятиями города продукции постоянно возрастал. Люди работали по 20 часов, нормы выработки достигали 700%.

Закон о новом звании городов был принят в начале 2020 года. Он предусматривает присвоение этого звания городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.