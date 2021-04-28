«ВКонтакте» как политический провокатор
 

«ВКонтакте» как политический провокатор

28.04.2021, 9:10, Главное
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Технические особенности социальной сети «ВКонтакте» позволяют размещать на ваших страницах, и без вашего ведома (sic!), чужие посты.

Так что, если на вашей стене окажутся записи экстремистского характера, например с призывами к свержению конституционного строя, или просто порнография, не удивляйтесь, а на вопросы правоохранительных органов отвечайте смело: не размещал(а) – это технические особенности ВК.

Во всяком случае так объяснила Светлана Маркова размещение на своей странице агитационных публикаций с призывами поддержать ее на выборах в день тишины и в дни голосования.

Разумеется, избранному депутату от партии «Единая Россия» «Верхневолжская избирательная комиссия» поверила.

Напомним, в ходе трехдневного голосования в ТИК поступила жалоба на кандидата от КПРФ Дениса Николаева, о том, что в социальной сети «ВКонтакте» 23 апреля была размещена информация Олега Леонтьева о всех кандидатах, при этом, по мнению заявительницы это информация носила агитационный характер и формировала «негативное отношение» к представителю ЕР Светлане Марковой.

Территориальная избирательная комиссия нарушений в данной публикации не усмотрела.

Однако Денис Николаев тоже направил жалобы на своего основного соперника. По его мнению, Светлана Маркова, «Единая Россия» и администрация города также размещали информацию, в том числе в ходе голосования, которую можно считать агитационной.

В частности, соперник представителя «Единой России» на выборах депутата рыбинского муниципального совета по 14 избирательному округу указал, что на своей странице в «ВКонтакте» Светлана Маркова в дни голосования неоднократно размещала публикации с других страниц с призывами прийти на выборы и поддержать ее кандидатуру.

В частности, 24 апреля в 21:29, т.е. в день голосования, она сделала репост записи размещенной 23 апреля в 19:16 (тоже день голосования) на публичной странице в ВК рыбинского отделения партии «Единая Россия» с призывом прийти на участки для голосования и с указанием, что Светлана Маркова является кандидатом ЕР, а также хвалебным мнением избирателя, почему он за нее уже проголосовал.

Разумеется, комиссия нарушений в этом не нашла, так как избранный кандидат в ходе рассмотрения заявила, что все эти записи лично ей на ее персональной странице не размещались, а их появление объяснила «техническими особенностями социальной сети «ВКонтакте».

Что касается публикации ЕР, которую она разместила на своей странице, то по мнению местного ТИКа, он вообще законен, так как он был (якобы) изготовлен заранее, как агитационный материал. Да и вообще, к моменту рассмотрения жалобы (25 апреля) этот пост Светланой Марковой был удален.

Ну логично, так-то. «Единая Россия» никогда не обманывает. Это все проделки соцсети «ВКонтакте» с их иностранными собственниками.



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