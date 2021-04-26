Выборы закончились жалобами

26.04.2021, 9:15, Новости

Теги: Выборы, Муниципальный совет, Политика

В Рыбинске завершилось голосование на дополнительных выборах депутата муниципального совета по 14 избирательному округу.

Из 6169 избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования свой выбор сделали 888 человек – т.е. явка составила 14,4 процента.

Представитель «Единой России» Светлана Маркова заручилась 536 голосами избирателей. На втором месте Денис Николаев (КПРФ) – 217 голосов.

Остальные участники набрали значительно меньше фаворитов: Василий Мешков – 90, Евгений Лебедев – 26, Вячеслав Николаев – 19.

Накануне завершения голосования в «Волжскую избирательную комиссию» поступила жалоба, что в социальной сети «ВКонтакте» 23 апреля была размещена информация Олега Леонтьева о кандидатах, при этом, по мнению заявительницы это информация носила агитационный характер и формировала «негативное отношение» к представителю ЕР Светлане Марковой.

Впрочем, комиссия нарушений в данной публикации не усмотрела.

Однако Денис Николаев тоже направил жалобы на своего основного соперника. По его мнению, Светлана Маркова, «Единая Россия» и администрация города также размещали информацию, в том числе в ходе голосования, которую можно считать агитационной.

Информации по результатам рассмотрения жалоб еще нет.