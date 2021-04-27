XIII Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета пройдет с 1 по 9 мая

27.04.2021, 17:10, Афиша

Теги: Культура, Музыка

XIII Международный музыкальный фестиваль в Ярославле и городах Ярославской области под артистическим руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета пройдет с 1 по 9 мая 2021 года.

Впервые после начала пандемии Международный музыкальный фестиваль маэстро Башмета в Ярославле снова пройдет весной, в майские праздники. И в этот раз слушателей Ярославля ожидает как никогда насыщенная программа.

Юрий Башмет, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Андрей Мерзликин, артисты из Турции, Швейцарии, Хорватии, Китая, Франции, Бельгии – каждый концерт с участием такой россыпи звезд со всего мира обречен стать одним из самых ярких событий весны не только Ярославской области, но и всей России.

– То, что сейчас мы можем вернуться к нашим обычным датам, к праздничным датам в мае, лишний раз говорит о том, что культурная жизнь восстанавливается. Несмотря на то, что в Ярославле мы были с фестивалем не так давно – в октябре, нам постоянно приходят запросы – публика ждет, просит премьеры. И пока в мире ситуация с концертной жизнью очень тяжелая – в Европе, например, музыкальная жизнь замерла! – у нас есть возможность дарить слушателям праздник, фестиваль. И не просто фестиваль, но фестиваль с мировыми премьерами! Это огромная радость для всех нас. Кроме того, в октябре я сам заболел коронавирусом, и фестиваль шел без меня – я приехал только на финал. Так что с нетерпением жду этой встречи с городом и любимой публикой, – сказал Юрий Башмет.

Программа фестиваля по традиции составлена крайне разнообразно и поистине – на любой музыкальный вкус. Публике Ярославля представят как мировые премьеры, так и любимую классику, вечер Барокко и вечер Брасс-ансамбля, вечер этнической музыки и сразу три музыкальных спектакля, созданных по заказу фестивалей маэстро Башмета.

При этом фестиваль в Ярославле всегда отличает особая тонкая душевная атмосфера, находящая отражение в чувстве гармонии новой и хорошо известной академической музыки, хитов и настоящих раритетов.

В программе фестиваля этого года сразу 9 больших концертов в Ярославле, а среди участников – исполнители и коллективы мирового класса: Давид Фрэ (фортепиано, Франция), артист мира UNESCO Кудси Эргунер и его ансамбль (Турция), Gstaad Festival Brass (Швейцария), Камерный оркестр «Солисты Загреба» (Хорватия), а также артисты театра и кино Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова, Надежда Лумпова и другие.

Как никогда украшают афишу редкие музыкальные инструменты: ней (традиционная турецкая флейта), канун (струнный щипковый музыкальный инструмент типа цитры) и многие другие.

В фестивале традиционно примут участие сразу несколько коллективов под художественным руководством маэстро Башмета: камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Концерты его коллективов пройдут не только в Ярославле, но и городах Ярославской области:

– в Рыбинске (3 мая 2021 г. в 17.30 час., Дворец культуры «Вымпел»);

– в пос. Красные Ткачи (4 мая 2021г. в 13.00 час. Красноткацкая средняя школа);

– в Гаврилов-Яме (5 мая 2021 г. в 15.00 час., Дом культуры);

– в Тутаеве (6 мая 2021 г. в 16.00 час., Молодежный центр «Галактика»).

3 мая оркестр «Новая Россия» посвятит свое выступление 950-летию основания Рыбинска. Дирижёр – Юрий Башмет. Концерт «Чайковский-гала» состоится во Дворце культуры «Вымпел» г. Рыбинска. За прошедшие годы концерты фестиваля прошли в более чем 20 населенных пунктах, в большинстве из которых классическая музыка зазвучала впервые.

Откроется фестиваль большим гала-концертом 1 мая в Концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии, в программе которого – редко звучащие сочинения Б. Бриттена, М. Арнольда, А. Вивальди, Дж. Боттезини, В. А. Моцарта и Л. Ван Бетховена. В концерте примут участие Ярослав Абаимов (тенор) и Оливье Дарбелле (валторна, Швейцария), Екатерина Мочалова (мандолина), Снежана Пащенко (скрипка) и Арсений Газизов (контрабас), Давид Фрэ (фортепиано, Франция), хоровая капелла «Ярославия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета.

2 мая в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова публику ждет премьера пронзительного моноспектакля, впервые представленного в Сочи в феврале этого года: «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым в режиссуре Марины Брусникиной. Как отмечает Евгений Миронов, для него это уже третье обращение к «Гамлету», однако именно в сочетании с музыкой Шостаковича хорошо известные истины обретают новые смыслы.

Еще одна премьера Ярославля состоится 4 мая в Концертно-зрелищном центре «Миллениум», это будет музыкально-драматический спектакль «Корабль влюбленных»: трепетная фантазия на темы знаменитых историй любви с Андреем Мерзликиным, Григорием Ситявиндой, Ольгой Ломоносовой и Надеждой Лумповой в ролях. Режиссер спектакля – Павел Сафонов. За дирижерский пульт «Новой России» встанет маэстро Башмет.

Еще один спектакль и на этот раз мировая премьера пройдет 8 мая: на сцене Концертно-зрелищного центра «Миллениум» развернется масштабная опера-оратория современного классика Александра Чайковского «Хроники. Александр Невский», написанная по заказу фестиваля к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Вечер Барокко 3 мая в Концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии будет представлен выступлением контратенора Клинт ван дер Линде и Барочного оркестра Les Muffatti (Бельгия).

За вечер этнической музыки 7 мая в Концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии в этот раз будет отвечать удивительный Кудси Эргунер – турецкий музыкант, который считается мастером традиционной мевлевисуфийской музыки и является одним из самых известных исполнителей на турецкой флейте ней.

5 мая в Концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии Ярославль на один вечер преобразится в швейцарский Гштаад: с концертом выступит брасс-ансамбль Gstaad Festival Brass. На следующий же день, 6 мая эстафету примут виртуозы камерного исполнения – Камерный оркестр «Солисты Загреба» (Хорватия).

Завершится фестиваль большим концертом 9 мая в Концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии, в программе которого –монументальный «Реквием» современного композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. В роли чтеца выступит Сергей Гармаш, за дирижерским пультом хоровой капеллы «Ярославия» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» – Юрий Башмет.

Свое продолжение получит и такая просветительская форма, как преконцерт – встреча перед концертом. Благодаря таким встречам зрители смогут узнать историю создания сочинений, традиции их исполнения. Преконцерты 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9 мая пройдут за полчаса до концертов, а 4 и 8 мая за сорок пять минут. Ведущая преконцертов – Ляля Кандаурова, музыкант, журналист, выпускница Московской консерватории, создатель образовательных программ по истории классической музыки. Выступает с лекциями в московских и региональных образовательных проектах, на музыкальных фестивалях. Читает лекции в выставочных и просветительских проектах в Барселоне, Берлине, Вене, Женеве, Париже, Милане, Минске и Таллине. С 2015 г. сотрудничает с Московской филармонией, проводя публичные лекции перед филармоническими концертами; с 2017 г. сотрудничает с МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Традиционно большое внимание на фестивалях маэстро уделяется образовательным проектам. Так, получит свое развитие Международная духовая академия, в рамках которой уже в пятый раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам, а также состоится уже Третья Международная академия Барокко – уникальный шанс для одаренных музыкантов приобщиться к культуре музыкального аутентичного исполнительства от признанных мастеров своего дела.

Музыкальные академии проходят в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» при поддержке Фонда Президентских Грантов.

За тринадцать лет своего существования Фестиваль в Ярославле стал не только одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России, но и получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов в нашей стране.