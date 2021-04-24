«Единая Россия» определилась с фаворитами
 

«Единая Россия» определилась с фаворитами

24.04.2021, 9:46, Главное
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В рамках региональной конференции ярославского отделения партии «Единая Россия» был определен список кандидатов, участвующих в предварительном голосовании.

Региональный список кандидатов на выборах в государственную думу возглавит Валентина Терешкова, а по одномандатным округам (194 и 195) выдвинуты депутат госдумы Андрей Коваленко и депутат областной думы Лариса Ушакова.

На довыборы в облдуму по Ростовскому округу предварительно выдвинут нынешний депутат госдумы Илья Осипов, а на праймериз по выборам главы Рыбинска – действующий глава города Денис Добряков.

На момент публикации, официально зарегистрирован только один соперник главе – беспартийный Денис Беляков, главный инженер ООО «ОКО».

– Решение принять участие в выборах далось непросто, – заявил Денис Добряков. – Высокий уровень ответственности, большая нагрузка, занятость – все это порой ведет к мысли – а не махнуть ли рукой. Но то, что уже сделано в Рыбинске, не дает права останавливаться. Хочу продолжить проекты, начать новые. Рассчитываю на поддержку людей.

– Сегодня мы убедились, что на выборы идёт очень сильная команда. Команда людей, которые на разных уровнях власти готовы эффективно взаимодействовать для одной общей цели — чтобы Ярославская область развивалась, а жизнь наших людей становилась более комфортной, – сказала Лариса Ушакова. – Один в поле не воин, а когда губернатор, главы городов и посёлков, депутаты всех уровней работают сообща – всё обязательно получится!

Напомним, в январе 2016 года порядка сорока тысяч рыбинцев пришли на избирательные участки праймериз «Единой России». Лидером голосования стал Денис Добряков. За него свои голоса отдали 63,8% избирателей – 23 819 человек. Вторым признан Владимир Денисов, за него проголосовали 34,8% – 13 006 человека. Три других кандидата – Сергей Жуков, Сергей Тришин, Виктор Тупицын в сумме набрали около полутора процентов.

В ходе предварительного голосования стороны обвиняли друг друга в подкупе избирателей, однако основные претензии высказывались в адрес Дениса Добрякова.



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