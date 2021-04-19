Теплоход в Рыбинске получит название «Бурлак»

19.04.2021, 16:40, Новости

Теги: Бюджет, Выборы, Общество, Туризм

В Рыбинске выбрали название теплохода.

Речное судно будет называться «Бурлак». Этот вариант предложили жители города в дополнение к названиям, выдвинутым администрацией. Его в итоге поддержало и экспертное сообщество.

Изначально жителям Рыбинска было предложено на голосование пять вариантов названий, среди которых «Рыбинск», «Усть-Шексна», «Федор Ушаков», «Волга» и «Чайка». В комментариях пользователь Иван Герасимов предложил еще одно имя для теплохода – «Бурлак». Инициатива была широко поддержана другими участниками, поэтому дополнительное название решено было включить в общее обсуждение, а сроки голосования продлить.

В итоге в финале народного обсуждения «Бурлак» и «Рыбинск» набрали практически одинаковое количество голосов, разница составила три процента. Непростой выбор в пользу названия теплохода сделали с помощью экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, на момент публикации в первом голосовании «Рыбинск» набрал 43,67% или 883 голоса, во втором «Рыбинск» – 38,38% (431 голос), а «Бурлак» 35% (393 голоса).

– Мы учли активность горожан и инициативу, благодаря которой появилось новое название, и решили поддержать предложение жителей. «Бурлак» имеет непосредственную связь с Рыбинском: мы исторически являемся столицей бурлаков, в нашем городе есть единственный в мире памятник бурлаку, позывной «Бурлак» был у нашего земляка летчика–космонавта Алексея Овчинина. Эти аргументы, поддержка жителей и консультации с экспертным сообществом определи название теплохода, – пояснила начальник управления культуры Марина Воронина.

Покупка пассажирского теплохода состоялась в начале апреля. Сейчас судно еще находится в порту Ульяновска. Готовится документация для постановки теплохода на учет в речном регистре. Процесс небыстрый и займет несколько месяцев. Ожидается, что ко Дню города теплоход прибудет в Рыбинск уже с новым названием «Бурлак».