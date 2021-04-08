Медиарейтинг губернаторов за март 2021 года
 

Медиарейтинг губернаторов за март 2021 года

08.04.2021, 8:58, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» представила рейтинги губернаторов за март 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В марте 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

33 047

271 019,5

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

22 460

150 631,4

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

18 400

72 864,0

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 759

27 531,8

5

+1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 343

24 724,3

6

-1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 697

23 468,0

7

+1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 991

20 766,7

8

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 942

18 236,0

9

+2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 995

17 678,3

10

+3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

4 875

17 262,0

11

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 732

15 193,2

12

0

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 702

12 017,3

13

-3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 473

11 026,0

14

+3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 263

8 487,2

15

0

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

2 680

8 098,2

16

-2

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 085

7 901,0

17

+1

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 681

6 753,1

18

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 392

6 487,0

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 8 марта самоизоляция для жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, перестает быть обязательной, с этой же даты будут разблокированы социальные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от ковида в Москве привились уже более миллиона человек. Сергей Собянин подчеркнул, что 40% привитых горожан приходится на людей старшего возраста. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в транспорте столицы и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться даже после весны. Ограничение движения транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн по МКАД решили продлить на год, возможно, оно будет действовать на постоянной основе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили учебно-методический центр “Авангард” на территории парка “Патриот” в Одинцовском городском округе. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству участка Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления Московской железной дороги до Московской кольцевой автодороги. Также Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции “Пыхтино” Калининско-Солнцевской линии метро.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья информировал Президента о ситуации в регионе, в частности о борьбе с коронавирусной инфекцией и реализации крупных инфраструктурных проектов. В течение года в учебно-методическом центре “Авангард” на территории парка “Патриот” пройдут обучение 15-20 тысяч школьников из Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона надо дать рассрочку платежей, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за ЖКХ по причине затянувшихся холодов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва в одном из многоквартирных жилых домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв.

В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал “вопиющим” вызвавший резонанс случай с убийством беременной лосихи браконьерами и взял расследование под свой контроль. Также сообщалось, что губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара в Торопецком психоневрологическом интернате. Губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориалу Советскому солдату.
В Тверской области к празднику 9 Мая будут произведены единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также жителям категории “дети войны”, такое решение принял губернатор Игорь Руденя.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).
24 марта состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза и чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Манем.
Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и ДОМ.РФ. Свои подписи под документом поставили глава фонда Виталий Мутко и губернатор Станислав Воскресенский.

Главы регионов в марте 2021 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

33 047

271 019,5

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

22 460

150 631,4

3

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

12 940

150 203,1

4

+1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

12 613

103 954,7

5

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

9 789

100 037,5

6

0

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

14 155

99 503,1

7

+7

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

18 400

72 864,0

8

0

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

15 699

69 478,2

9

0

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

12 614

60 996,5

10

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

8 303

55 501,9

11

+1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 085

50 979,8

12

-5

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

6 748

49 677,7

13

+3

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

9 748

42 190,4

14

-1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

4 635

42 161,9

15

0

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 059

39 962,4

16

+10

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

6 159

38 944,3

17

-6

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 259

37 911,6

18

+2

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 034

36 587,2

19

+12

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

5 122

34 880,3

20

+8

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

6 907

29 702,1

21

0

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

6 229

29 423,1

22

new

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

2 109

29 059,2

23

-4

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 632

28 037,9

24

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 759

27 531,8

25

+29

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

6 289

27 040,2

26

-9

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

2 874

27 022,2

27

+20

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 526

26 767,3

28

+25

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 344

26 549,5

29

-4

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

6 020

26 462,4

30

-3

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

7 632

25 804,3

31

-9

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

5 067

25 132,2

32

+5

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 343

24 724,3

33

0

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 465

24 693,5

34

-5

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 836

24 602,5

35

+6

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 601

23 753,7

36

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 697

23 468,0

37

-7

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 461

23 116,2

38

+6

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 792

21 098,8

39

+4

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 991

20 766,7

40

-17

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 736

20 088,9

41

-7

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 329

19 974,2

42

+4

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3 515

19 821,3

43

-11

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 077

19 686,3

44

-5

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

3 145

19 375,0

45

+15

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 701

18 963,4

46

-6

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 206

18 904,0

47

-5

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 942

18 236,0

48

+14

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 255

18 061,4

49

+9

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 071

17 781,6

50

+7

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 995

17 678,3

51

+13

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

4 875

17 262,0

52

-4

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

3 711

16 466,0

53

-4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 732

15 193,2

54

+29

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 649

15 181,1

55

-20

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

3 497

15 076,2

56

-4

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 638

14 820,7

57

-2

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

5 269

13 880,7

58

-8

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 056

13 872,2

59

-8

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

1 784

13 121,0

60

+11

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 177

12 682,2

61

-2

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 702

12 017,3

62

-6

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 473

11 026,0

63

-45

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 321

10 765,2

64

+2

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 046

10 387,8

65

+10

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 978

10 381,5

66

-21

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2 332

9 697,0

67

+5

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 580

9 001,0

68

+6

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 739

8 668,9

69

+12

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 731

8 653,0

70

+7

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 263

8 487,2

71

-8

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 616

8 116,0

72

+1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

2 680

8 098,2

73

-8

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 085

7 901,0

74

+8

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 393

7 338,0

75

-5

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 886

7 207,1

76

+2

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 681

6 753,1

77

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 392

6 487,0

78

-11

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 539

5 922,2

79

-11

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 971

5 915,0

80

-11

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 533

5 844,1

81

-20

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

1 702

5 334,1

82

-3

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 134

5 231,0

83

+2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 043

4 963,4

84

-4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 364

4 338,2

85

-1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

537

2 086,0


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