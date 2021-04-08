Медиарейтинг губернаторов за март 2021 года
08.04.2021, 8:58, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» представила рейтинги губернаторов за март 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В марте 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
33 047
|
271 019,5
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
22 460
|
150 631,4
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
18 400
|
72 864,0
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 759
|
27 531,8
|
5
|
+1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 343
|
24 724,3
|
6
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 697
|
23 468,0
|
7
|
+1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 991
|
20 766,7
|
8
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 942
|
18 236,0
|
9
|
+2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 995
|
17 678,3
|
10
|
+3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 875
|
17 262,0
|
11
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 732
|
15 193,2
|
12
|
0
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 702
|
12 017,3
|
13
|
-3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 473
|
11 026,0
|
14
|
+3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 263
|
8 487,2
|
15
|
0
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 680
|
8 098,2
|
16
|
-2
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 085
|
7 901,0
|
17
|
+1
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 681
|
6 753,1
|
18
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 392
|
6 487,0
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 8 марта самоизоляция для жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, перестает быть обязательной, с этой же даты будут разблокированы социальные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от ковида в Москве привились уже более миллиона человек. Сергей Собянин подчеркнул, что 40% привитых горожан приходится на людей старшего возраста. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в транспорте столицы и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться даже после весны. Ограничение движения транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн по МКАД решили продлить на год, возможно, оно будет действовать на постоянной основе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили учебно-методический центр “Авангард” на территории парка “Патриот” в Одинцовском городском округе. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству участка Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления Московской железной дороги до Московской кольцевой автодороги. Также Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции “Пыхтино” Калининско-Солнцевской линии метро.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья информировал Президента о ситуации в регионе, в частности о борьбе с коронавирусной инфекцией и реализации крупных инфраструктурных проектов. В течение года в учебно-методическом центре “Авангард” на территории парка “Патриот” пройдут обучение 15-20 тысяч школьников из Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона надо дать рассрочку платежей, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за ЖКХ по причине затянувшихся холодов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва в одном из многоквартирных жилых домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв.
В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал “вопиющим” вызвавший резонанс случай с убийством беременной лосихи браконьерами и взял расследование под свой контроль. Также сообщалось, что губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара в Торопецком психоневрологическом интернате. Губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориалу Советскому солдату.
В Тверской области к празднику 9 Мая будут произведены единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также жителям категории “дети войны”, такое решение принял губернатор Игорь Руденя.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).
24 марта состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза и чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Манем.
Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и ДОМ.РФ. Свои подписи под документом поставили глава фонда Виталий Мутко и губернатор Станислав Воскресенский.
Главы регионов в марте 2021 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
33 047
|
271 019,5
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
22 460
|
150 631,4
|
3
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
12 940
|
150 203,1
|
4
|
+1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
12 613
|
103 954,7
|
5
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
9 789
|
100 037,5
|
6
|
0
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
14 155
|
99 503,1
|
7
|
+7
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
18 400
|
72 864,0
|
8
|
0
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
15 699
|
69 478,2
|
9
|
0
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
12 614
|
60 996,5
|
10
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
8 303
|
55 501,9
|
11
|
+1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 085
|
50 979,8
|
12
|
-5
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
6 748
|
49 677,7
|
13
|
+3
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
9 748
|
42 190,4
|
14
|
-1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4 635
|
42 161,9
|
15
|
0
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 059
|
39 962,4
|
16
|
+10
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
6 159
|
38 944,3
|
17
|
-6
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 259
|
37 911,6
|
18
|
+2
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 034
|
36 587,2
|
19
|
+12
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 122
|
34 880,3
|
20
|
+8
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
6 907
|
29 702,1
|
21
|
0
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
6 229
|
29 423,1
|
22
|
new
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
2 109
|
29 059,2
|
23
|
-4
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 632
|
28 037,9
|
24
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 759
|
27 531,8
|
25
|
+29
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
6 289
|
27 040,2
|
26
|
-9
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
2 874
|
27 022,2
|
27
|
+20
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 526
|
26 767,3
|
28
|
+25
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 344
|
26 549,5
|
29
|
-4
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 020
|
26 462,4
|
30
|
-3
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
7 632
|
25 804,3
|
31
|
-9
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 067
|
25 132,2
|
32
|
+5
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 343
|
24 724,3
|
33
|
0
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 465
|
24 693,5
|
34
|
-5
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 836
|
24 602,5
|
35
|
+6
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 601
|
23 753,7
|
36
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 697
|
23 468,0
|
37
|
-7
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 461
|
23 116,2
|
38
|
+6
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 792
|
21 098,8
|
39
|
+4
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 991
|
20 766,7
|
40
|
-17
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 736
|
20 088,9
|
41
|
-7
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 329
|
19 974,2
|
42
|
+4
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 515
|
19 821,3
|
43
|
-11
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 077
|
19 686,3
|
44
|
-5
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 145
|
19 375,0
|
45
|
+15
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 701
|
18 963,4
|
46
|
-6
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 206
|
18 904,0
|
47
|
-5
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 942
|
18 236,0
|
48
|
+14
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 255
|
18 061,4
|
49
|
+9
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 071
|
17 781,6
|
50
|
+7
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 995
|
17 678,3
|
51
|
+13
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 875
|
17 262,0
|
52
|
-4
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
3 711
|
16 466,0
|
53
|
-4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 732
|
15 193,2
|
54
|
+29
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 649
|
15 181,1
|
55
|
-20
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
3 497
|
15 076,2
|
56
|
-4
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 638
|
14 820,7
|
57
|
-2
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 269
|
13 880,7
|
58
|
-8
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 056
|
13 872,2
|
59
|
-8
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
1 784
|
13 121,0
|
60
|
+11
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 177
|
12 682,2
|
61
|
-2
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 702
|
12 017,3
|
62
|
-6
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 473
|
11 026,0
|
63
|
-45
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 321
|
10 765,2
|
64
|
+2
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 046
|
10 387,8
|
65
|
+10
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 978
|
10 381,5
|
66
|
-21
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2 332
|
9 697,0
|
67
|
+5
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 580
|
9 001,0
|
68
|
+6
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 739
|
8 668,9
|
69
|
+12
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 731
|
8 653,0
|
70
|
+7
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 263
|
8 487,2
|
71
|
-8
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 616
|
8 116,0
|
72
|
+1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 680
|
8 098,2
|
73
|
-8
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 085
|
7 901,0
|
74
|
+8
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 393
|
7 338,0
|
75
|
-5
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 886
|
7 207,1
|
76
|
+2
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 681
|
6 753,1
|
77
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 392
|
6 487,0
|
78
|
-11
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 539
|
5 922,2
|
79
|
-11
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 971
|
5 915,0
|
80
|
-11
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 533
|
5 844,1
|
81
|
-20
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 702
|
5 334,1
|
82
|
-3
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 134
|
5 231,0
|
83
|
+2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 043
|
4 963,4
|
84
|
-4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 364
|
4 338,2
|
85
|
-1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
537
|
2 086,0
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