Медиарейтинг губернаторов за март 2021 года

08.04.2021, 8:58, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» представила рейтинги губернаторов за март 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В марте 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 33 047 271 019,5 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 22 460 150 631,4 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 18 400 72 864,0 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 759 27 531,8 5 +1 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 5 343 24 724,3 6 -1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 697 23 468,0 7 +1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 3 991 20 766,7 8 -1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 3 942 18 236,0 9 +2 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 995 17 678,3 10 +3 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 4 875 17 262,0 11 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 732 15 193,2 12 0 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 2 702 12 017,3 13 -3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 473 11 026,0 14 +3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 263 8 487,2 15 0 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 2 680 8 098,2 16 -2 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 085 7 901,0 17 +1 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 681 6 753,1 18 -2 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 2 392 6 487,0

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 8 марта самоизоляция для жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, перестает быть обязательной, с этой же даты будут разблокированы социальные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от ковида в Москве привились уже более миллиона человек. Сергей Собянин подчеркнул, что 40% привитых горожан приходится на людей старшего возраста. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в транспорте столицы и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться даже после весны. Ограничение движения транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн по МКАД решили продлить на год, возможно, оно будет действовать на постоянной основе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили учебно-методический центр “Авангард” на территории парка “Патриот” в Одинцовском городском округе. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству участка Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления Московской железной дороги до Московской кольцевой автодороги. Также Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции “Пыхтино” Калининско-Солнцевской линии метро.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья информировал Президента о ситуации в регионе, в частности о борьбе с коронавирусной инфекцией и реализации крупных инфраструктурных проектов. В течение года в учебно-методическом центре “Авангард” на территории парка “Патриот” пройдут обучение 15-20 тысяч школьников из Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жителям региона надо дать рассрочку платежей, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за ЖКХ по причине затянувшихся холодов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва в одном из многоквартирных жилых домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв.

В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал “вопиющим” вызвавший резонанс случай с убийством беременной лосихи браконьерами и взял расследование под свой контроль. Также сообщалось, что губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара в Торопецком психоневрологическом интернате. Губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориалу Советскому солдату.

В Тверской области к празднику 9 Мая будут произведены единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также жителям категории “дети войны”, такое решение принял губернатор Игорь Руденя.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).

24 марта состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза и чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Манем.

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и ДОМ.РФ. Свои подписи под документом поставили глава фонда Виталий Мутко и губернатор Станислав Воскресенский.

Главы регионов в марте 2021 года: