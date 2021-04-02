В Рыбинске окажут помощь семьям ветеранов
 

В Рыбинске окажут помощь семьям ветеранов

02.04.2021, 14:44, Новости
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На территории Ярославской области реализуется социальный проект «Шишига. Первая помощь».

Он ориентирован на оказание видов инженерно-технический, строительной и ремонтно-бытовой помощи семьям ветеранов по месту проживания. Проект реализуется на территории региона общественной организацией «Российский союз ветеранов» впервые и не имеет аналогов в других регионах.

Предложенные ветеранам виды помощи могут быть разными: от чистки пожарного водоема у дома до ремонта садово-огородной и бытовой техники. Также условиями гранта предусмотрены ремонты окон, дверей, сантехники и другие внутренние работы.

– Семьи из Рыбинска, которым необходима помощь, выявляли ветеранские организации. Высокотехнологичную экстренную помощь на первом этапе реализации проекта, который продлится до 31 июля 2021 года, окажут семи семьям, где проживают ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, – рассказала Наталия Жигачева, председатель комитете по развитию местного самоуправления.

На втором этапе планируется оказание помощи 25 семьям. Этот этап продлится с 1 августа до 30 ноября. В Рыбинске оказывать помощь ветеранам в рамках проекта «Шишига» будут студенты-волонтеры из колледжей технического профиля. Проект поддержан Фондом президентских грантов в 2020 году.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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