Сеть отелей MAXROOMS принимает заявки на международный конкурс граффити

31.03.2021, 7:14, Объявления

Теги: Кино, Конкурс, Культура, Туризм

Сеть отелей «Максрумс» принимает заявки на конкурс граффити «Кластер Hollywood» в городе Рыбинск до 31 апреля 2021 года.

Три победителя получат денежный приз, а их работы украсят фасады рыбинских зданий. Стрит-артеры смогут реализовать свой творческий потенциал и даже войти в историю города.

В 2021 году весь мир отмечает 95 лет со дня рождения кинодивы Мэрилин Монро. На карьеру Монро повлияли многие люди. Например, братья Шенк – основатели Голливуда и, главное, выходцы из Рыбинска. Сеть MAXROOMS, частью которой является рыбинской отель, не смогла пройти мимо этой памятной даты и решила устроить конкурс граффити.

Его главная тема – визуализация исторической и культурной идентичности Голливуда. «Аллея славы», уникальная атмосфера «Старого Голливуда», портреты легендарных актёров – всё это художники смогут изобразить на своих эскизах, которые должны прислать вместе с заявкой на бумажном носителе или в электронном виде. Фантазия стрит-артеров ограничена исключительно темой и техникой: эскиз нужно выполнить вручную. Участниками конкурса могут стать граждане России и других стран старше 18 лет.

Конкурс проводится в три этапа при поддержке администрации Рыбинска. Сначала участники отправляют свои заявки и эскизы по адресу [email protected] или на сайт https://maxrooms.ru/graffiti. На втором этапе комиссия будет рассматривать полученные эскизы и принимать решение о том, кто из конкурсантов продолжит дальнейшее участие. Третий этап – очный: его проводят на открытой местности в Рыбинске.

Жюри конкурса определяет троих победителей. Стрит-артер, которому присудят первое место, получит денежное вознаграждение в виде 15 000 рублей. Приз за второе место составит 10 000 рублей, а за третье – 5 000 рублей. В конкурсе может принимать участие один художник или коллектив авторов, при этом количество эскизов, которые они отправляют вместе с заявкой, неограниченно.

Больше всего команда «Максрумс» приветствует оригинальность и креативность представленных работ! Голливуд – это сердце киноиндустрии, а MAXROOMS хочет, чтобы граффити участников стали сердцем города Рыбинск.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру +7 (964) 517-56-10 или по адресу https://maxrooms.ru/graffiti.