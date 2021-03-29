В Рыбинске восстанавливают асфальтовое покрытие дорог

29.03.2021, 15:13, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, ЖКХ, Транспорт

В Рыбинске активно идут работы по ямочному ремонту городских автодорог.

В плановом порядке до июля будет восстановлено покрытие литым и горячим асфальтом на тысячах квадратных метрах улично-дорожной сети.

В список первоочередного ямочного ремонта вошли городские дороги с высокой автомобильной нагрузкой – Волжская Набережная, проспект Ленина, улицы Гагарина, Рыбинская, Пятилетки, Александровская, Луначарского, Плеханова, Черкасова, Свободы, Труда, Советская, Глебовская, Суркова и Героев 6-ой роты.

Чаще всего это участки улично-дорожной сети, на которых не проводился комплексный ремонт: асфальтирование вместе с ремонтом дорожного основания. Такие дороги гораздо быстрее подвержены разрушению. Из-за сезонных подвижек грунта на них образуются трещины. В трещины в покрытии попадает влага. При чередовании замерзания и оттаивания покрытие разрушается.

– Такая ситуация происходит ежегодно, и объемы потребности в ямочном ремонте в этом году сопоставимы с прошлым, – подчеркнул Александр Ермилов, директор Управления городского хозяйства. – При этом есть дороги, замечания по которым либо отсутствуют, либо единичны. Это улицы Крестовая, Герцена, Ломоносова и ряд других, где ремонт был проведен комплексно. Возвращаться туда с ямочным ремонтом необходимости нет. А на возможные дефекты распространяется гарантия гарантийные обязательства подрядчика в течение пяти лет.

Первым этапом ремонта стало восстановление части неровностей литым асфальтом. Этот материал позволяет выполнять работы при нулевых температурах и незначительных минусовых. В общей сложности таким способом отремонтировано 1 366 квадратных метров дорог. Стоимость работ составила 2 012 тыс. рублей.

С начала апреля начнутся работы горячей асфальтобетонной смесью. Объем работ составит почти 8500 кв.м, стоимость – 7 999 тыс. рублей.

Подряд на ямочный ремонт рыбинских дорог выиграла организация ООО СК «НовТех».

Пресс-служба администрации города Рыбинска