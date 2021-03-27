25 апреля в Рыбинске пройдет референдум

27.03.2021, 13:19, Эксклюзив

Теги: Выборы, История, Общество, Политика, Усть-Шексна

Жители микрорайона «Заволжье-3» решили выйти из состава муниципального образования городской округ город Рыбинск.

– Ваша слободка решила присвоить наши исторические скрепы, найденные в наших же раскопах, – говорят инициаторы. – А на самом деле, вы даже рыбу заграницей покупаете, а мороженного хека называете треской.

По словам местных жителей, в рамках предстоящего референдума, новый населенный пункт вернёт себе историческое название – Усть-Шексна.

В 14-м избирательном округе поддержали инициативу усть-шекснинцев.

– Скоморохова гора не может не может быть горой скоморохов. Пусть себя скоморохами в мэрии называют, а мы будем просто «ГОРА», – пояснил глава нового муниципального образования Денис Николаев.

По его словам, 25 апреля микрорайон проголосует за отделение от города Рыбинска и за запрет однополых браков.

Жители дома 2А на ул. Луначарского считают это все провокацией, нацеленной на мэра города.

– То, что он развелся с женой не означает, что он стал геем, – пояснил один из соседей руководителя Рыбинска. – У нас президент тоже в разводе, но тем не менее даже оппозиция его считает альфа-самцом.

Ryb.ru обратился к оппозиционным партиям с просьбой прокомментировать инициативу по отделению микрорайонов и запрете однополых браков. К сожалению, на момент публикации официальный ответ пришел только из местного отделения ЕР (запрос им не отправлялся).

– Мы категорически против разделения города на микрорайоны, а также напоминаем – запрет однополых браков противоречит Конституции России, – говорится в сообщении.