В здании рыбинского ЖД вокзала звучал «Севастопольский вальс»
 

В здании рыбинского ЖД вокзала звучал «Севастопольский вальс»

18.03.2021, 14:33, Новости
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18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией в Рыбинске прошла акция «Крымская весна», объединившая мероприятия учреждений образования и культуры.

Самым ярким событием стал флешмоб «Севастопольский вальс». В 11:40 в зале ожидания железнодорожного вокзала выступал муниципальный оркестр имени Аркадия Шацкого, под звуки известной песни кружились пары.

Стать зрителями красивого действия посчастливилось трем десяткам пассажиров, ожидающих пригородный поезд «Рыбинск – Родионово».

– Творческие коллективы города подготовили такой сюрприз к дню семилетия присоединения Крыма к России. Это значимая дата, которая отмечается во всей стране. И Рыбинск внес свой творческий вклад в это большое событие, исполнив композицию, которая является неофициальным гимном Крыма, – рассказала Марина Воронина, начальник управления культуры.

В 11:40 диспетчер объявил начало акции «Севастопольский вальс». В центре зала появился саксофонист, исполнивший музыкальную фразу произведения, написанного Константином Листовым и Георгием Рублевым более полувека назад. Из другого конца зала его поддержала флейта. А затем «Севастопольский вальс» зазвучал в исполнении всего оркестра, солировали Олег Гибадулин и Алёна Чернова.

В центре зала с несколькими танцевальными па выступили студентки педагогического колледжа, а затем закружились в вальсе воспитанники коллектива «ОНиОНА».

Пресс-служба администрации города Рыбинск



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