Медиарейтинг губернаторов за февраль 2021 года
10.03.2021, 18:03, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В феврале 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дмитрий Мировнов на 12 позиции (в ЦФО).
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
35 488
|
277 056,5
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
17 780
|
102 751,4
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 850
|
43 080,0
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 662
|
25 070,8
|
5
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 401
|
18 738,0
|
6
|
+2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
3 786
|
18 380,0
|
7
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 083
|
16 509,1
|
8
|
-1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 322
|
16 358,3
|
9
|
+7
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 743
|
14 351,0
|
10
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 865
|
12 084,3
|
11
|
-2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 060
|
12 068,1
|
12
|
+3
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 772
|
11 269,4
|
13
|
-3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
3 180
|
10 452,1
|
14
|
-1
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 327
|
10 234,0
|
15
|
+2
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 912
|
7 730,0
|
16
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 619
|
7 034,2
|
17
|
+1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 889
|
6 692,0
|
18
|
-6
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 523
|
6 532,0
В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса в опросе по установке памятника на Лубянской площади разделились почти поровну – 55% за Невского и 45% за Дзержинского. В стартовавших международных клинических испытаниях вакцины “Спутник Лайт” от коронавирусной инфекции примут участие 6 тыс. человек: 3 тыс. россиян и столько же жителей Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за COVID-19 могут снять в столице уже к маю, а также о том, что обязательные ограничения для людей старше 65 лет будут переведены в рекомендательные. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому очное обучение в столичных вузах возобновится с 8 февраля, транспортные карты студентов будут разблокированы.
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли мультимедийный центр “Союзмультпарк” на ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового железнодорожного вокзала “Восточный” в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) “Черкизово”, ввод которого запланирован на 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
В Подмосковье снова можно посещать ночные клубы и дискотеки, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 1 февраля поездку на подмосковных автобусах можно оплатить картой “Тройка”. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в соцсети Instagram. Также СМИ сообщали, что все коммунальные и дорожные службы Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева из-за снегопада перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство одного из самых популярных мест для зимнего отдыха в Подмосковье – Мытищинского лесопарка, где в этом сезоне появилась новая лыжная база и освещенная трасса для катания.
Планируется в мае этого года запустить движение от Москвы до новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя провел заседание президиума правительства Тверской области, на котором было решено включить в перечень системообразующих предприятий регионального значения компанию-оператора “Транспорт Верхневолжья” и компанию-перевозчика “Верхневолжское АТП”.
В Тверской области закупят очередную партию лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также расходные материалы для кабинетов вакцинопрофилактики. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Также сообщалось, что Игорь Руденя поручил разработать ипотечную программу для молодых ученых.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+7).
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции. Губернатор Александр Гусев поручил пересмотреть график вакцинации жителей региона от COVID-19 таким образом, чтобы завершить прививочную кампанию уже летом.
Главы регионов в феврале 2021 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
35 488
|
277 056,5
|
2
|
+1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
11 918
|
121 223,6
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
17 780
|
102 751,4
|
4
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
6 597
|
72 882,2
|
5
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
9 849
|
72 473,6
|
6
|
+1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
10 365
|
63 524,1
|
7
|
+2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
8 170
|
57 529,9
|
8
|
-2
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
14 503
|
57 033,8
|
9
|
+3
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 005
|
50 502,7
|
10
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 544
|
47 917,8
|
11
|
+20
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 048
|
46 787,8
|
12
|
-4
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 659
|
46 634,6
|
13
|
+1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 252
|
45 069,5
|
14
|
-3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 850
|
43 080,0
|
15
|
-2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 473
|
40 561,3
|
16
|
+5
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
7 414
|
30 012,6
|
17
|
+16
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 222
|
29 291,1
|
18
|
+2
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 150
|
29 109,5
|
19
|
+27
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 768
|
28 296,0
|
20
|
+3
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 148
|
27 685,3
|
21
|
-2
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
6 390
|
27 613,9
|
22
|
-6
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 525
|
25 875,8
|
23
|
+31
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
5 168
|
25 688,3
|
24
|
+5
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 662
|
25 070,8
|
25
|
-8
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
5 827
|
24 710,8
|
26
|
-1
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 377
|
23 971,5
|
27
|
+3
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5 976
|
23 850,0
|
28
|
-1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
5 984
|
23 133,2
|
29
|
-14
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 377
|
21 923,4
|
30
|
+11
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 011
|
21 367,5
|
31
|
-5
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 966
|
21 071,2
|
32
|
+18
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 605
|
20 813,8
|
33
|
+3
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 365
|
20 433,7
|
34
|
+22
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 468
|
18 976,0
|
35
|
+7
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 228
|
18 837,3
|
36
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 401
|
18 738,0
|
37
|
+8
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
3 786
|
18 380,0
|
38
|
-16
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
4 605
|
17 905,6
|
39
|
-11
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 052
|
17 259,4
|
40
|
-8
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 181
|
17 133,0
|
41
|
-23
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 938
|
16 831,9
|
42
|
-4
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 083
|
16 509,1
|
43
|
0
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 322
|
16 358,3
|
44
|
+7
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
3 601
|
16 165,5
|
45
|
+29
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 235
|
14 987,1
|
46
|
-9
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 184
|
14 849,7
|
47
|
-3
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
3 464
|
14 718,0
|
48
|
-9
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
3 311
|
14 711,0
|
49
|
+20
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 743
|
14 351,0
|
50
|
+8
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 148
|
14 218,9
|
51
|
-4
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 172
|
14 024,0
|
52
|
+8
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 770
|
13 908,8
|
53
|
-19
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 375
|
13 673,8
|
54
|
+5
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 717
|
13 109,7
|
55
|
-15
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
4 840
|
12 547,4
|
56
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 865
|
12 084,3
|
57
|
-4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 060
|
12 068,1
|
58
|
-34
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 810
|
11 507,0
|
59
|
+9
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 772
|
11 269,4
|
60
|
-12
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 854
|
11 199,3
|
61
|
+21
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 982
|
11 136,1
|
62
|
-10
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 895
|
10 864,2
|
63
|
-14
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 970
|
10 821,0
|
64
|
-9
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
3 180
|
10 452,1
|
65
|
-2
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 327
|
10 234,0
|
66
|
-5
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 807
|
9 807,6
|
67
|
+9
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 678
|
9 537,0
|
68
|
-1
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 330
|
9 400,1
|
69
|
+10
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 777
|
8 782,0
|
70
|
+10
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 855
|
8 413,1
|
71
|
+1
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 419
|
7 983,1
|
72
|
-8
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 387
|
7 731,0
|
73
|
-3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 912
|
7 730,0
|
74
|
+3
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 219
|
7 541,8
|
75
|
+8
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 583
|
7 068,8
|
76
|
-11
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 619
|
7 034,2
|
77
|
-2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 889
|
6 692,0
|
78
|
-16
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 523
|
6 532,0
|
79
|
+2
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 175
|
6 291,0
|
80
|
-2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 340
|
6 007,9
|
81
|
-8
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 263
|
6 005,0
|
82
|
+2
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 414
|
5 514,1
|
83
|
-17
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
1 537
|
5 402,2
|
84
|
+1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
786
|
4 149,6
|
85
|
-14
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
608
|
2 494,0
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