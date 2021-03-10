Медиарейтинг губернаторов за февраль 2021 года

10.03.2021, 18:03, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В феврале 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дмитрий Мировнов на 12 позиции (в ЦФО).

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 35 488 277 056,5 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 17 780 102 751,4 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 850 43 080,0 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 6 662 25 070,8 5 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 401 18 738,0 6 +2 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 3 786 18 380,0 7 -1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 3 083 16 509,1 8 -1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 3 322 16 358,3 9 +7 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 743 14 351,0 10 +1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 865 12 084,3 11 -2 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 060 12 068,1 12 +3 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 2 772 11 269,4 13 -3 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 3 180 10 452,1 14 -1 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 327 10 234,0 15 +2 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 2 912 7 730,0 16 -2 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 2 619 7 034,2 17 +1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 1 889 6 692,0 18 -6 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 523 6 532,0

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса в опросе по установке памятника на Лубянской площади разделились почти поровну – 55% за Невского и 45% за Дзержинского. В стартовавших международных клинических испытаниях вакцины “Спутник Лайт” от коронавирусной инфекции примут участие 6 тыс. человек: 3 тыс. россиян и столько же жителей Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за COVID-19 могут снять в столице уже к маю, а также о том, что обязательные ограничения для людей старше 65 лет будут переведены в рекомендательные. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому очное обучение в столичных вузах возобновится с 8 февраля, транспортные карты студентов будут разблокированы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли мультимедийный центр “Союзмультпарк” на ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового железнодорожного вокзала “Восточный” в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) “Черкизово”, ввод которого запланирован на 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

В Подмосковье снова можно посещать ночные клубы и дискотеки, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 1 февраля поездку на подмосковных автобусах можно оплатить картой “Тройка”. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в соцсети Instagram. Также СМИ сообщали, что все коммунальные и дорожные службы Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева из-за снегопада перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство одного из самых популярных мест для зимнего отдыха в Подмосковье – Мытищинского лесопарка, где в этом сезоне появилась новая лыжная база и освещенная трасса для катания.

Планируется в мае этого года запустить движение от Москвы до новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя провел заседание президиума правительства Тверской области, на котором было решено включить в перечень системообразующих предприятий регионального значения компанию-оператора “Транспорт Верхневолжья” и компанию-перевозчика “Верхневолжское АТП”.

В Тверской области закупят очередную партию лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также расходные материалы для кабинетов вакцинопрофилактики. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Также сообщалось, что Игорь Руденя поручил разработать ипотечную программу для молодых ученых.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+7).

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции. Губернатор Александр Гусев поручил пересмотреть график вакцинации жителей региона от COVID-19 таким образом, чтобы завершить прививочную кампанию уже летом.

Главы регионов в феврале 2021 года: