Медиарейтинг губернаторов за февраль 2021 года
 

Медиарейтинг губернаторов за февраль 2021 года

10.03.2021, 18:03, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В феврале 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дмитрий Мировнов на 12 позиции (в ЦФО).

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

35 488

277 056,5

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

17 780

102 751,4

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 850

43 080,0

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 662

25 070,8

5

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 401

18 738,0

6

+2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

3 786

18 380,0

7

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 083

16 509,1

8

-1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 322

16 358,3

9

+7

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 743

14 351,0

10

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 865

12 084,3

11

-2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 060

12 068,1

12

+3

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 772

11 269,4

13

-3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

3 180

10 452,1

14

-1

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 327

10 234,0

15

+2

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

2 912

7 730,0

16

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 619

7 034,2

17

+1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

1 889

6 692,0

18

-6

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 523

6 532,0

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса в опросе по установке памятника на Лубянской площади разделились почти поровну – 55% за Невского и 45% за Дзержинского. В стартовавших международных клинических испытаниях вакцины “Спутник Лайт” от коронавирусной инфекции примут участие 6 тыс. человек: 3 тыс. россиян и столько же жителей Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за COVID-19 могут снять в столице уже к маю, а также о том, что обязательные ограничения для людей старше 65 лет будут переведены в рекомендательные. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому очное обучение в столичных вузах возобновится с 8 февраля, транспортные карты студентов будут разблокированы.
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли мультимедийный центр “Союзмультпарк” на ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового железнодорожного вокзала “Восточный” в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) “Черкизово”, ввод которого запланирован на 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

В Подмосковье снова можно посещать ночные клубы и дискотеки, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 1 февраля поездку на подмосковных автобусах можно оплатить картой “Тройка”. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в соцсети Instagram. Также СМИ сообщали, что все коммунальные и дорожные службы Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева из-за снегопада перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство одного из самых популярных мест для зимнего отдыха в Подмосковье – Мытищинского лесопарка, где в этом сезоне появилась новая лыжная база и освещенная трасса для катания.

Планируется в мае этого года запустить движение от Москвы до новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя провел заседание президиума правительства Тверской области, на котором было решено включить в перечень системообразующих предприятий регионального значения компанию-оператора “Транспорт Верхневолжья” и компанию-перевозчика “Верхневолжское АТП”.
В Тверской области закупят очередную партию лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также расходные материалы для кабинетов вакцинопрофилактики. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Также сообщалось, что Игорь Руденя поручил разработать ипотечную программу для молодых ученых.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+7).
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции. Губернатор Александр Гусев поручил пересмотреть график вакцинации жителей региона от COVID-19 таким образом, чтобы завершить прививочную кампанию уже летом.

Главы регионов в феврале 2021 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

35 488

277 056,5

2

+1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

11 918

121 223,6

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

17 780

102 751,4

4

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

6 597

72 882,2

5

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

9 849

72 473,6

6

+1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

10 365

63 524,1

7

+2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

8 170

57 529,9

8

-2

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

14 503

57 033,8

9

+3

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 005

50 502,7

10

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 544

47 917,8

11

+20

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 048

46 787,8

12

-4

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 659

46 634,6

13

+1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 252

45 069,5

14

-3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 850

43 080,0

15

-2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 473

40 561,3

16

+5

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

7 414

30 012,6

17

+16

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 222

29 291,1

18

+2

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

4 150

29 109,5

19

+27

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 768

28 296,0

20

+3

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 148

27 685,3

21

-2

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

6 390

27 613,9

22

-6

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

5 525

25 875,8

23

+31

УСС Александр Викторович

Красноярский край

5 168

25 688,3

24

+5

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 662

25 070,8

25

-8

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

5 827

24 710,8

26

-1

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 377

23 971,5

27

+3

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5 976

23 850,0

28

-1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

5 984

23 133,2

29

-14

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 377

21 923,4

30

+11

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 011

21 367,5

31

-5

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 966

21 071,2

32

+18

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 605

20 813,8

33

+3

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 365

20 433,7

34

+22

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 468

18 976,0

35

+7

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

4 228

18 837,3

36

-1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 401

18 738,0

37

+8

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

3 786

18 380,0

38

-16

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

4 605

17 905,6

39

-11

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

3 052

17 259,4

40

-8

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 181

17 133,0

41

-23

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2 938

16 831,9

42

-4

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 083

16 509,1

43

0

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 322

16 358,3

44

+7

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

3 601

16 165,5

45

+29

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 235

14 987,1

46

-9

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3 184

14 849,7

47

-3

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

3 464

14 718,0

48

-9

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

3 311

14 711,0

49

+20

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 743

14 351,0

50

+8

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 148

14 218,9

51

-4

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 172

14 024,0

52

+8

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 770

13 908,8

53

-19

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2 375

13 673,8

54

+5

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 717

13 109,7

55

-15

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

4 840

12 547,4

56

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 865

12 084,3

57

-4

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 060

12 068,1

58

-34

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 810

11 507,0

59

+9

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 772

11 269,4

60

-12

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 854

11 199,3

61

+21

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

1 982

11 136,1

62

-10

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2 895

10 864,2

63

-14

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 970

10 821,0

64

-9

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

3 180

10 452,1

65

-2

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 327

10 234,0

66

-5

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 807

9 807,6

67

+9

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 678

9 537,0

68

-1

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 330

9 400,1

69

+10

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 777

8 782,0

70

+10

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 855

8 413,1

71

+1

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 419

7 983,1

72

-8

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 387

7 731,0

73

-3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

2 912

7 730,0

74

+3

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 219

7 541,8

75

+8

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 583

7 068,8

76

-11

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 619

7 034,2

77

-2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

1 889

6 692,0

78

-16

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 523

6 532,0

79

+2

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 175

6 291,0

80

-2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 340

6 007,9

81

-8

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 263

6 005,0

82

+2

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 414

5 514,1

83

-17

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

1 537

5 402,2

84

+1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

786

4 149,6

85

-14

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

608

2 494,0


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