Началась подготовка к благоустройству Волжского парка

10.03.2021, 11:10, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

Участок Волжского парка от улицы Бородулина до улицы Луначарского в этом году ждут масштабные работы по благоустройству.

В итоге эта территория существенно преобразится, а зеленые насаждения приобретут ухоженный вид. В парке высадят 63 молодых дерева. А вот колеса обозрения пока не будет

В общей сложности на благоустройство Волжского парка в рамках федеральной проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будет направлено около 56 млн рублей.

Подрядная организация (московская компания ООО «УНР-38») приступила к расчистке территории от старых и больных деревьев. На основании решения комиссии по зеленым насаждениям выявлены около 60 аварийных деревьев, которые предстоит убрать. Их заменят молодыми растениями.

– В летний период будут выполнены компенсирующие посадки взрослыми деревьями. Это будут трехметровые клены и рябины. Всего 63 единицы, – рассказал Александр Ермилов, директор «Управления городского хозяйства».

Санацию проводят строго по требованиям к выбраковке. Под нее попадают возрастные деревья, растения с заболеваниями, наклоненные, затеняющие территорию. Многие из них имеют повреждения стволов. Убирают и деревья с отсутствием коры и слабой корневой системой. Кроме того, необходимо выполнить разреживание существующих посадок. Новые крупномеры не только восполнят парк количественно, но и качественно разнообразят видовой состав.

Проект благоустройства участка Волжского парка включает в себя целый комплекс работ: ремонт балюстрады, скейт-парка, пешеходных дорожек, монтаж освещения, установку скамеек и урн.